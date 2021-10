La jupe en satin est de retour cet automne et vous devez probablement déjà savoir comment la porter

Quelques années après son heure de gloire, la jupe en satin (ou en soie) revient. Mais alors qu’elle était autrefois l’objet de tous nos désirs estivaux, comment la porter en automne ? Voyons ça ensemble.

La jupe en satin, c’est la pièce légère, stylée et confortable par excellence. Le problème, c’est que depuis 2018, elle semblait être tombée en désuétude (bien trop tôt d’après nous). Mais heureusement, ce n’était pas encore totalement son heure de disparaître puisqu’il se trouve que cette saison, elle revient ! Et comme toutes les vieilles amies, qu’on n’a pas besoin de voir tous les jours pour les aimer, elle retrouve sa place de choix dans notre dressing.

De couleur noire, bleue, verte, perle ou crème, elle fait toujours beaucoup d’effet lorsqu’on la porte mi-mollet. Mais maintenant que c’est l’automne, comment l’accessoiriser ? Car si en été il était possible de la porter seulement avec un crop top et une paire de sandale, qu’en est-il lorsque le vent et la pluie sont là ?

Collants ou pas collants ? Blazer ou gros pull en maille ? Telle est la question.

Comment porter la jupe en satin en automne ?

Très simplement, en fait. Car lorsqu’il est question de jupe en satin, de nombreuses possibilités s’offrent à vous !

Dans une version classy, vous pouvez l’associer avec un blazer légèrement oversized, une brassière, une paire de sandales à talons et un petit sac à porter à la main.

Pour vous concocter un look plus proche des tendances actuelles, vous pouvez associer votre jupe en satin à une paire de chunky boots, un gros pull en maille épaisse de la même couleur et une pochette bouffante à porter sous le bras.

Si en revanche vous voulez miser sur la simplicité, claquez plutôt vos meilleurs basiques : un crop top blanc à manches longues, une petite paire de tennis de la même couleur et habillez le tout avec un sac baguette.

Vous avez froid ? Qu’à cela ne tienne, pensez au pull large à rayures ! De couleur beige ou noire, il est, lui aussi, très tendance cette saison…

Nos inspirations

Notre shopping jupe en satin (ou en soie)

Jupe en satin noire, Asos Design, 34,99€

Jupe en satin verte, Nasty Gal, 30€

Jupe en satin beige, Na-Kd, 33,95€

Jupe en soie, Lily Silk, 95€

Jupe en satin, Leisure, 149€

Crédits de l’image de une : @tea_allison, allin.mode, @maiannas, @rachelleyadegar, @noorieana.