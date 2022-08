Le collectif artistique provocateur MSCHF et la marque de maquillage de Rihanna Fenty Beauty sortent une étonnante collab’ « Ketchup or Makeup » : 6 dosettes pour jouer à la roulette de russe de sauce tomate ou gloss.

Vous souvenez-vous des sneakers Nike réinterprétées façon satanique avec goutte de sang intégrée par Lil Nas x et le collectif artistique MSCHF ? C’est au tour de Rihanna de signer une collab’ artistico-commerciale taillée pour buzzer. Avec sa marque de maquillage Fenty Beauty, elle s’associe aux artistes de Brooklyn pour signer une palette inattendue : « Ketchup or Makeup ».

« Ketchup or Makeup » de MSCHF x Fenty Beauty — 25$ les 6 dosettes de ketchup ou de Gloss Bomb.

La roulette de russe de gloss ou ketchup de MSCHF et Fenty Beauty de Rihanna

Dans un boitier rouge tomate, plusieurs dosettes invitent à jouer à la roulette russe cosmético-alimentaire. Allez vous ouvrir un échantillon de maquillage pour les lèvres (Gloss Bomb de Fenty Beauty) ou du véritable ketchup ?

On peut voir dans cette collab’ entre MSCHF et Fenty Beauty de Rihanna des références au geste artistique du ready-made de Marcel Duchamp ainsi qu’une réflexion sur la fabrication en série, l’industrialisation, l’hyperconsommation, et la société états-unienne façon Andy Warhol. On peut aussi y voir une sacrée provocation marketing se prétendant intellectuelle et artistique.

En tout cas, cette collab’ « Ketchup or Makeup » MSCHF x Fenty Beauty de 6 dosettes de sauce tomate ou de Gloss Bomb s’avère d’ores et déjà disponible sur le site dédié ketchupormakeup.com pour la modique somme de 25 dollars.

Alors, selon vous, génie artistique ou foutage de gueule ?

Crédit photo de Une : Capture d’écran Instagram de Fenty Beauty.