Pourquoi il faut lire Dans Ton Cul, œuvre de Valérie Solanas aussi drôle que grinçante et radicale

Violente et d’un humour corrosif, Dans Ton Cul est une pièce écrite dans les années 60 par Valérie Solanas. Un texte court et percutant d’une autrice radicale en avance sur son temps, à découvrir d’urgence aujourd’hui.

Elle est souvent présentée pour deux faits d’armes : la publication de SCUM Manifesto en 1967, brûlot féministe et misandre, et la tentative d’assassinat d’Andy Warhol l’année suivante. Valérie Solanas, figure féministe radicale née en 1936 et décédée en 1988, est de nouveau mise en lumière à la faveur de la publication en mai 2022 et pour la première fois en France de Dans Ton Cul. Cette pièce de théâtre a été traduite en France par Wendy Delorme et publiée aux éditions Fayard, dans la collection 1001 Nuits.

Une occasion de voir que la colère de Valérie Solanas est encore vive, que sa verve fait toujours mouche, et que sa dénonciation de la domination masculine et du capitalisme trouve toujours un écho auprès des féministes d’aujourd’hui.

Comment Dans Ton Cul a failli ne jamais voir le jour

Dans Ton Cul (en anglais Up Your Ass), c’est une œuvre d’une trentaine de pages, que Valérie Solanas a mis trois ans à écrire. Lesbienne revendiquée, elle vit alors à New York, tente de devenir écrivain et gagne sa vie en se prostituant.

Sa pièce a bien failli rester perdue dans les limbes : quand en 1967, Valérie Solanas présente son manuscrit à Andy Warhol et lui demande de produire sa pièce, ce dernier croit non pas à une blague, mais carrément à un coup monté. Car à cette période là, il n’est pas en odeur de sainteté avec les autorités, comme il l’a raconté dans ses mémoires, co-écrites avec Pat Hackett et publiées dans les années 80 : « J’y ai rapidement jeté un œil et c’était si obscène, j’ai cru qu’elle travaillait pour la police et qu’il s’agissait d’une sorte d’incitation au délit ». Andy Warhol finit par lui dire qu’il a égaré le manuscrit et, en contrepartie, propose à Valérie Solanas un rôle dans le film I, a Man.

Il faut attendre 1999 pour que le texte soit retrouvé. Le metteur en scène George Coates le met en scène. Ce n’est finalement qu’en 2014, qu’il est publié pour la première fois aux États-Unis.

Chaque dialogue est finement ciselé, rythmé, tout fait mouche. « C’est extrêmement construit », nous affirme l’autrice Wendy Delorme, à qui l’on doit notamment Viendra le temps du feu chez Cambourakis et qui a traduit cette première édition française de la pièce de théâtre.

L’histoire de Dans Ton Cul

« Dans ton cul, c’est un pamphlet féroce et hilarant qui se présente sous forme de théâtre de boulevard », résume Wendy Delorme.

La courte pièce met en scène la gouailleuse Bongi Perez, sorte d’incarnation de Valérie Solanas, qui comme elle, se prostitue. Au fur et à mesure de ses rencontres et de ses interactions, elle met en évidence et dénonce les normes, les ressorts patriarcaux et l’hypocrisie de la société américaine des années 60, avec un esprit âpre et terriblement corrosif.

« Elle est drôle, et son humour c’est une arme », explique Wendy Delorme. « La manière dont elle fait se rejoindre la forme et le fond, c’est un exemple à suivre, c’est une source d’inspiration. Une des problématiques pour faire passer les faits sur les violences sexuelles, c’est justement à qui on s’adresse, comment on le fait. Parfois un message ne passe pas, parce que son énonciation ne passe pas. Valérie Solanas, tout en étant radicale, tout en paraissant excessive, réussit toujours à faire passer un message. »

Radicale, extrême, enragée… Les adjectifs pour qualifier Valérie Solanas et ses provocations ne manquent pas. Dans Ton Cul ne prend pas de gants et montre bien toute l’irrévérence de cette autrice en décalage complet avec son temps : « Elle est très en avance sur son époque », résume Wendy Delorme.

« Elle écrit Dans Ton Cul alors qu’on ne parlait pas encore des questions de genre. Elle était brillante, hors système, mais ça n’était pas un choix de sa part. Elle est allée à l’université, mais à son époque, les femmes allaient à la fac pour trouver un mari. Sa rage vient de là aussi, elle ne peut pas vivre dans ce monde-là. »

Elle est finalement même trop transgressive pour la déjà très transgressive Factory, elle n’entre pas dans les codes de l’atelier où se rassemblent Andy Warhol et sa clique de marginaux et d’artistes, ne ressemblant en rien aux stars qui gravitent autour de l’artiste et peuplent son univers.

Après avoir tiré sur Andy Warhol, elle est présentée à la justice et envoyée en hôpital psychiatrique, où elle est diagnostiquée schizophrène. Cette tentative d’assassinat la rend ironiquement célèbre.

L’autre œuvre majeure de Valérie Solanas est bien sûr SCUM Manifesto (SCUM pour Society for Cutting Up Men, autrement dit « Société pour émasculer les hommes »), dans laquelle Valérie Solanas crache sa volonté d’éliminer les hommes. « Un texte drôle et jubilatoire, cathartique et plein d’humour. C’est du grand guignol qui a une vraie puissance politique » décrit l’autrice Chloé Delaume, dans un article du Monde qui célèbre les 50 ans de l’œuvre de Valérie Solanas. Il a été réédité en France en 2021 chez Fayard avec une postface de Lauren Bastide.

Pour écouter « Dans ton cul » Dans Ton Cul existe aussi à travers une traduction en français et une pièce radiophonique réalisées par un collectif TPG (Trans Pédés Gouines). Elle est diffusée sur Station Station, le média de La Station — Gare des Mines.

À lire aussi : « Être lesbienne politique, c’est prouver qu’on n’a pas besoin des hommes, nulle part, qu’une vie sans eux est possible. »

Crédit photo : Capture