Sur Arte, un documentaire en accès gratuit retrace l’histoire sociopolitique du rouge à lèvres

Érudit et accessible, « Sur nos lèvres – Rouge un jour, rouge toujours ? » réalisé par Claudia Marschal revient sur les origines de cet objet de maquillage et son importance politique. Un docu dispo jusqu’au 13 décembre 2022 sur Arte.tv.

Longtemps, le Covid-19 a empêché de nombreuses personnes accros à pouvoir en porter au quotidien. À mesure que les masques tombent, même si la pandémie n’est pas finie, les aficionados du rouge à lèvres peuvent à nouveau s’y adonner à cœur joie, sans risque de bavure.

Mais d’où vient cet objet de maquillage ? De quoi se compose-t-il, et comment a-t-il pu devenir si important pour tant de femmes ? C’est ce que retrace et analyse Claudia Marschal à travers un documentaire baptisé Sur nos lèvres – Rouge un jour, rouge toujours ?, disponible gratuitement depuis le 24 juillet 2022 et jusqu’au 13 décembre 2022 sur Arte.tv.

La chimiste cosmétique Florence Adepoju fait partie des brillantes expertes interviewées dans le documentaire. © Capture d’écran Arte.tv

Ce documentaire Arte remonte aux origines du rouge à lèvres

« Le rouge à lèvres raconte une petite histoire de ce qu’on attendait de nous à une certaine période et comment on a choisi de se présenter. C’est comme un petit bout d’histoire avec un bouchon et qui tient dans la main », pose d’emblée Madeleine Marsh, historienne de la beauté et autrice, dans le documentaire.

L’une des premières traces de rouge à lèvres dans l’histoire réside sur ce papyrus érotique de Turin. © Capture d’écran Arte.tv

On peut notamment y apprendre qu’on trouve des traces de rouge à lèvres dans l’histoire au moins depuis l’Égypte ancienne, notamment à travers un papyrus érotique de Turin où l’on voit une femme s’en appliquer.

Se distinguer du peuple grâce au rouge à lèvres

Mais se colorer les lèvres n’a pas toujours été une pratique aussi genrée qu’aujourd’hui : dans la France du XVIIIe siècle, les aristocrates hommes et femmes en appliquent pour se distinguer du peuple, explique Anne de Marnhac, autrice et éditrice, dans le documentaire :

« Le 18e siècle, c’est vraiment l’époque du paroxysme des pratiques du maquillage. Se fabrique à cette période la confection d’un masque de cour, une signalétique aristocratique. C’est le maquillage par lequel on va se différencier du peuple. Ce maquillage est pratiqué au masculin et au féminin. C’est un marqueur social. »

Le rouge à lèvres comme outil de distinction social au 18e siècle. © Capture d’écran Arte.tv

Marquer sa vertu d’un trait de bâton de rouge à lèvres

Mais avec la révolution, les têtes tombent et les masques aristocratiques de maquillage aussi. C’est là qu’apparaît le distinguo entre les femmes bien comme il faut qui ne doivent surtout pas paraître maquillées, et les autres, maquillées, qui apparaissent alors comme peu vertueuses, voire des prostituées. Et c’est l’absence ou la présence de rouge à lèvres qui symbolisent le plus cette opposition. Ceci explique en partie sa relative baisse de popularité jusqu’à ce que les suffragettes se le réapproprient.

L’importance politique du rouge à lèvres pour les suffragettes

Sur nos lèvres – Rouge un jour, rouge toujours ? revient aussi sur l’importance du bâton vermillon pour les suffragettes qui en ont fait un outil de communication, et donc une arme politique pour l’obtention du droit de vote, analyse aussi Rachel Felder, journaliste et autrice :

« Pour les suffragettes, le rouge à lèvres donnait un sentiment de pouvoir féminin, une expression de cette puissance. C’est exactement ce qu’elles essayaient de dire : »nous sommes des personnes intelligentes et pensantes, et nous sommes des femmes, et nous ne sommes pas embarrassées par notre féminité. » Le rouge à lèvres communique visuellement leur message parfaitement. Porter du rouge à lèvres pour les suffragettes aux États-Unis et en Angleterre est devenu une partie de leur uniforme. »

Le rouge à lèvres comme outil de communication et arme politique pour les suffragettes. © Capture d’écran Arte.tv

Le documentaire retrace donc les enjeux sociopolitiques du rouge à lèvres jusqu’à nos jours, des (faux) tutos TikTok aux polémiques sur leur composition controversée. Les femmes qui en portent le plus souvent en ingéreraient de 3 à 4kg à l’échelle d’une vie, d’après Sur nos lèvres – Rouge un jour, rouge toujours ?. C’est donc un documentaire érudit et accessible, qui prend le petit bâton de rouge comme un guide à travers l’histoire sociale et politique du maquillage, des femmes, des genres et même des classes.

Documentaire Sur nos lèvres – Rouge un jour, rouge toujours ?, réalisé par Claudia Marschal, disponible gratuitement depuis le 24 juillet 2022 et jusqu’au 13 décembre 2022 sur Arte.tv.

Crédit photo de Une : © Capture d’écran Arte.tv