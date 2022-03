Oui, le masque est chiant, et oui, on va continuer à le porter. Voici pourquoi.

Depuis ce 14 mars, le port du masque n’est plus obligatoire dans la plupart des lieux publics. On a demandé à des personnes (vulnérables ou non) pourquoi il était important de continuer à le porter quand même.

Cinémas, écoles, musées, restaurants : depuis ce lundi 14 mars au matin, le port du masque n’est plus obligatoire en intérieur dans la plupart des lieux accueillant du public.

Mais alors que certains parlent de soulagement, d’autres appellent à continuer à le porter, ce masque devenu omniprésent. Pour se protéger soi, pour protéger les autres, mais aussi pour lutter contre une gestion de la pandémie qui exclut les personnes considérées comme vulnérables et s’ancre dans un validisme structurel.

Alors oui, nous aussi, on en a marre de respirer dans un masque toute la journée. Mais dans la pratique, il y a plus de risques à ne pas le porter, ce masque, qu’à vivre avec. Militantes ou non, à risque ou pas, quatre

personnes nous expliquent pourquoi le port du masque reste nécessaire.

Les termes de « personnes à risques » ou « personnes vulnérables », utilisés très souvent depuis le début de la pandémie, recouvrent un ensemble de réalités très différentes ayant pour point commun un risque élevé de contracter une forme grave du Covid-19.

La définition gouvernementale y inclut les personnes âgées de plus de 65 ans, les personnes immunodéprimées (environ 300 000 Françaises et Français), celles qui sont atteintes de maladies chroniques, et celles pour qui plusieurs de ces conditions se croisent.

Face à la pandémie, le site gouvernemental des solidarités et de la santé, dans sa documentation datée du 27 décembre 2021, leur recommandait entre autres les comportement suivants :

– Dans la mesure du possible, faites-vous aider par un proche / un voisin pouvant réaliser les courses à votre place et vous les déposer au domicile

Un discours qui semble se décharger d’une gestion sanitaire collective de la pandémie, au profit de gestes individuels insuffisants pour être protecteurs. C’est ce que souligne Elisa Rojas, avocate et militante féministe et anti-validiste :

Cela nous montre le validisme structurel qui est à l’œuvre, et son acceptation par le plus grand nombre — comme si c’était totalement acceptable de considérer que les personnes qui sont déjà malades ou à risque ne méritent pas d’être protégées. »

Plus de deux ans après le début de la pandémie, ce qui est clair, c’est qu’on est dans une société individualiste et égoïste dans laquelle les personnes à risque n’ont pas d’importance.

Aurélie a 38 ans et est atteinte de lymphopénie, une maladie qui affecte son système immunitaire. Elle et son conjoint Jonathan rejoignent le constat d’Elisa Rojas :

« On dit “c’est une maladie grave pour les personnes qui ont des comorbidités”, comme si on disait “ces gens vont mourir de toute façon”. »

Avant la pandémie, la santé d’Aurélie était protégée par des antibiotiques et des antiviraux — inefficaces contre le Covid-19. Pour elle et pour son compagnon Jonathan, l’allègement successif des mesures sanitaires telles que l’obligation du masque ne représente pas un soulagement, mais plutôt l’aggravation d’une situation très dangereuse :

« Pour nous, le confinement ne s’est jamais arrêté. Et le pire commence aujourd’hui : avec les taux d’incidence actuels, la vie quotidienne n’est plus possible pour les personnes immunodéprimées…

Car les vaccins réduisent, mais n’empêchent pas la circulation du virus. Alors, après les confinements, le couple a dû changer radicalement de mode de vie pour ne pas risquer la vie d’Aurélie :

« Notre vie d’avant était très rock’n’roll. On aimait faire la fête, on recevait beaucoup d’amis, on sortait souvent. Désormais, on en est privés : nous vivons en vase clos, principalement tous les deux. En fait, on vit dans une réalité parallèle de la population générale. »

Parmi les sacrifices que leur impose l’assouplissement des mesures sanitaires se trouve notamment leur vie de famille — Aurélie comme Jonathan ne peuvent presque plus voir leurs enfants. Ce dernier explique :

Et encore, nous avons la possibilité de les laisser chez leur autre parent… Pour celles et ceux qui n’ont pas ce choix, les choses sont bien plus difficiles à gérer. »

Pour Elisa Rojas, la fin de l’obligation du masque dans les lieux publics ne correspond pas à la réalité scientifique de la pandémie.

Il est documenté que le port du masque est véritablement efficace , notamment celui du FFP2 ; pourtant, plus on avance, et plus la situation devient risquée et dangereuse, surtout pour les personnes malades, handicapées, et/ou à risque.

L’activiste rappelle que pour les personnes considérées comme les plus vulnérables, les conséquences de la fin du masque obligatoire sont lourdes, et créent des injustices.

« On assiste depuis le début à une précarisation des personnes à risques. Dans leurs emplois, dans leurs conditions de travail, nombre de personnes ont déjà été affectées par cette gestion du virus, et la fin de l’obligation du port du masque va la poursuivre et l’amplifier.

Même chose pour l’isolement : nous, on est dans l’expectative, la précaution, l’hypervigilance permanente depuis le début.

La liberté qu’on avait avant la pandémie — et qui déjà, à la base, était restreinte — on ne l’a jamais retrouvée. Depuis le début de l’assouplissement des restrictions, on doit faire la balance entre santé physique et mentale : l’isolement a un impact sur la santé mentale, ce qui fait qu’on est constamment en train de s’interroger sur ce qui est le pire, tomber malade et attraper le Covid, ou se protéger physiquement au risque d’altérer très gravement et durablement sa santé mentale ?

Et là, ça crée de l’injustice, parce qu’il y a des lieux que l’on aurait pu retrouver si on avait eu des mesures protectrices de tout le monde. Le masque, la ventilation et l’aération des espaces, autant de choses qui auraient pu être faites pour que les espaces soient moins dangereux.

À partir de ce 14 mars, s’il y a plus ni masques, ni pass, et aucune réflexion concernant l’aération, je ne vois pas comment des personnes à risques pourraient retrouver les restaurants par exemple. »