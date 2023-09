Breaking Bad : Aaron Paul ne touche pas un centime de Netflix alors que la série casse tout

« Je ne touche rien de Netflix pour Breaking Bad et ça me rend fou pour être tout à fait honnête. »

Netflix a beau avoir gagné en puissance, son fonctionnement continue parfois à ressembler à une mauvaise blague.

Alors que la plateforme jouit de l’aura historique de Breaking Bad – que beaucoup considèrent comme la meilleure série de tous les temps, Aaron Paul, célèbre pour son rôle emblématique de Jesse Pinkman a révélé que les acteurs de la série ne voyaient pas la couleur de ce succès. Après avoir été diffusée de 2008 à 2013 sur la chaîne AMC, Breaking Bad a connu un regain de visibilité depuis sa mise en ligne sur Netflix. Pourtant, tous les bénéfices reviennent à la plateforme plutôt qu’aux artistes.

Quand les artistes ne bénéficient plus du succès de leurs œuvres

Bryan Cranston, Aaron Paul et Jesse Plemons sont partie prenante des grèves qui bouleversent l’industrie hollywoodienne ces dernièrs mois. Alors qu’il participait à une manifestation aux côtés de ses deux partenaires de jeu, l’interprète de Jesse Pinkman a fait une révélation édifiante au micro de la chaîne Entertainment Tonight Canada, en déclarant : « Je ne touche rien de Netflix pour Breaking Bad et ça me rend fou pour être tout à fait honnête. »

Breaking Bad

Révélant l’ampleur du problème des rémunérations inéquitables par les plateformes, Aaron Paul a poursuivi :

« Les séries vivent éternellement sur ces plateformes de streaming et cela passe par des vagues. J’ai vu l’autre jour que Breaking Bad cartonnait encore sur Netflix. Beaucoup de ces plateformes ne paient pas équitablement les gens et il ne leur arrive rien. C’est le moment de leur faire cracher de l’argent. »

On n’a pas de mal à imaginer que Breaking Bad est une véritable poule aux œufs d’or pour Netflix, qui capitalise aussi sur la série et le film dérivés, Better Call Saul et El Camino. Pour avoir un ordre d’idée, ce film a rassemblé 25 millions de foyers américains sept jours seulement après sa sortie. Autant dire que de l’argent, il y en a…