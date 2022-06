On en sait plus sur le look beauté de Britney Spears pour son mariage

Britney s’est mariée et on sait enfin quels produits ont été utilisés pour sa mise en beauté ! Voici les détails.

Jeudi 9 juin 2022, la chanteuse Britney Spears et le mannequin Sam Asghari se sont dits « oui » lors d’une cérémonie privée organisée à Los Angeles, dans la maison de l’ex-petite fiancée de l’Amérique, devant des invités triés sur le volet — Madonna, Paris Hilton, Selena Gomez ou encore Drew Barrymore font partie des quelques privilégiées à avoir reçu un faire-part.

Si Britney avait annoncé que la maison de couture italienne Versace signerait sa robe de mariée, le mystère concernant sa mise en beauté restait entier. Mais la cérémonie terminée, on en sait désormais un peu plus : le maquillage de Brit-Brit a été réalisé par la maquilleuse Sofia Tilbury avec les produits développés par sa tante, Charlotte Tilbury.

Un maquillage de mariée frais et intemporel pour Britney Spears

Après avoir préparé la peau de la chanteuse, Sofia Tilbury a unifié son teint avec le fond de teint Beautiful Skin Foundation (43€) et l’anti-cernes Magic Away (29,90€), puis a appliqué le Hollywood Contour Light Wand (37€), le blush Cheek to Cheek « Pillow Talk » (39,90€) et l’enlumineur liquide Glowgasm « Peachgasm » (37€) pour faire ressortir les pommettes de la star et lui donner bonne mine.

Pour les yeux, la maquilleuse a utilisé la palette de fards à paupières Super Nudes Easy (54€), le fard crème Eyes To Mesmerise « Oyster » (31€) et le mascara Pillow Talk Push Up Lashes (31€). Les sourcils ont ensuite été comblés avec le crayon Brow Cheat (29,90€).

Enfin, pour sublimer les lèvres de la future Madame Asghari, c’est le célèbre rouge à lèvres Matt Revolution « Pillow Talk » (33€) qui a été choisi, un bois de rose bien connu pour flatter toutes les carnations. Et ça n’a pas manqué : Britney était vraiment canon avec ce look frais et intemporel. Vive la mariée !

Crédit photo image de Une : @People