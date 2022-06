Pourquoi tout le monde parle de l’astuce mascara de Selena Gomez ?

Utiliser une pince à épiler pour sublimer ses cils inférieurs… C’est l’astuce beauté prodiguée par Selena Gomez sur sa page TikTok. Et elle est devenue totalement virale sur les réseaux.

Selena Gomez s’avère être une véritable passionnée de beauté. Après avoir créé sa marque Rare Beauty, dont le succès est sans appel, elle prodigue régulièrement les conseils qu’elle a accumulé tout au long de sa carrière via sa page TikTok. Récemment, celle qui joue le rôle de Mabel Mora dans la série Only Murders In The Building a partagé ses tips pour obtenir un look frais, simple et rapide pour le quotidien.

Après avoir appliqué son correcteur, son bronzer, son blush et son crayon pour les sourcils, cette dernière a terminé son look par une touche de mascara sur ses cils. Une fois ceux du dessus correctement brossés et réhaussés, voilà que la brune de 29 ans s’est attaquée à sa frange inférieure non pas avec la brosse de son mascara, mais avec une pince à épiler. Mais à quoi peut bien lui servir cet instrument qui n’a, à priori, rien à faire là ? Eh bien la réponse est très simple, il lui permet d’obtenir un effet plus défini et maîtrisé sur ses cils inférieurs qui sont généralement plus difficiles à travailler.

Et ça a tellement plus à la communauté TikTok, que la vidéo a été visionnée plus de 9 millions de fois… Oui oui, 9 MILLIONS !

@selenagomez @rarebeauty oh and thank you so much for the support on my new tinted moisturizer!! Means so so much to me! ♬ Crazy – Patsy Cline

La technique en bref

Pour obtenir le même résultat, vous n’avez besoin que de deux outils : votre mascara et une pince à épiler. Avec la pince, prélevez un peu de matière directement sur la brosse en la pinçant légèrement. Ensuite, portez la pince jusqu’à vos cils inférieurs et pincez-les légèrement pour qu’ils puissent être recouverts de mascara. Recommencez ce geste autant de fois que nécessaire afin d’obtenir le résultat qui vous convient. L’idée ? Avoir des cils aussi définis que Twiggy mais attention tout de même lors de la manipulation, car se pincer la paupière avec l’outil peut vite arriver ! Et ce serait bien dommage !

Le #selenagomezmascarahack devient populaire

Cette astuce est devenue si virale sur les réseaux sociaux, qu’un hashtag est même né : #selenagomezmascarahack. Et ce dernier a obtenu une popularité étonnante puisqu’aux dernière nouvelles, il a déjà recueilli plus de 332 000 vues ! De son côté, la vidéo de la TikTokeuse @hayleybuix, recréant le hack de Selena a accumulé plus d’un million de likes et plus de 7 millions de vues… Impressionnant, non ?

Crédits de l’image de une : @Selenagomez.