Les TikTokeuses sont folles de blush noir, et vu le résultat on comprend pourquoi

Rose, corail, orangé ou encore rouge… Toutes ces teintes de blush sont connues du grand public. Mais voilà, la communauté TikTok s’intéresse en ce moment à une toute nouvelle couleur qui s’avère très étonnante… Le noir.

TikTok se spécialise de plus en plus dans la découverte et le test de produits de beauté originaux. Rouges à lèvres verts, blushs violets, face taping… De nombreux cosmétiques sont passés en revue par les influenceuses les plus suivies de la plateforme. Dernièrement, ce n’est pas une vidéo montrant un nouveau mascara ou un liner qui a attiré notre attention mais bien une courte séquence où l’influenceuse beauté Marjan alias @youngcouture teste un blush de couleur noire pour rehausser ses pommettes.

Et si la Tiktokeuse émet d’abord quelques doutes face à la teinte très foncée et intense du produit à la texture crémeuse vendu par la marque Wet’N’Wild, elle a eu l’agréable surprise, à l’application, de voir que ce dernier prenait une teinte cerise glowy qui sied parfaitement à sa carnation.

Mais s’adapte-t-il aussi bien aux peaux les plus claires ? Telle est la question !

Le blush noir sur les peaux claires, pas la meilleure idée

La couleur du produit versus le rendu à l’application peut nous faire penser que le blush s’adapte au pH de chaque peau afin de les sublimer toutes. Malheureusement avec le produit Wet’N’Wild, ce n’est pas vraiment le cas.

Si ce dernier prend bien une teinte violacée ou cerise sur les pommettes, il reste tout de même très foncé et peut « griser » les peaux les plus claires qui seront davantage mise en avant par des blushs aux tons rosés ou orangés. L’effet « bonne mine » que l’on attend d’un produit de ce type peut ne pas apparaître et c’est quand même bien dommage.

Mais alors, à qui est-il dédié ? Parmi toutes les vidéos que l’on a pu voir sur TikTok et Instagram, ce sont les peaux mates et foncées qui sont les plus à même d’obtenir le meilleur de ce blush. Même s’il est vrai qu’il a tendance à questionner au début. D’ailleurs,

NikkieTutorials a voulu tester de son côté et pour voir sa réaction, vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous.

Shoppez le blush noir

Shoppez le blush Color Icon Cream Blush de la marque Wet’N’Wild à 3€

