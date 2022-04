Le face taping qui cartonne sur TikTok, WTF beauté ou vraie astuce ?

Une curieuse tendance émerge des réseaux sociaux. Elle consiste à se coller de petites bandes adhésives sur le visage pour lutter contre la perte d’élasticité. On vous explique.

Que ce soit dû à des facteurs extérieurs (la pollution, l’exposition au soleil), ou intérieur (l’anxiété, les intolérances alimentaires, la malbouffe), le stress oxydatif fait naître des inflammations qui font vieillir prématurément nos cellules. Résultat ? La peau se régénère moins bien et par conséquent, quelques rides commencent à poindre. Ça, c’est sans parler du phénomène de déshydratation qui fait partie des éléments qui rendent la peau plus sujette aux rides. Bref, pas facile de lutter contre l’apesanteur (si c’est ce que vous voulez bien sûr).

Du coup, les TikTokeuses rivalisent d’inventivité pour trouver un moyen de garder une peau lisse plus longtemps. Et leur dernière trouvaille consiste à se coller du ruban adhésif sur le visage au niveau des zones qui ont tendance à « plisser le plus » et à les garder toute la nuit pour limiter l’action des muscles faciaux. Front, paupières, pommettes, mâchoire, menton, pattes d’oie, sillons nasogéniens… Tout y passe ! Mais la question principale c’est : est-ce que ça marche ?

Le taping et ses résultats étonnants

« Les tapes exercent une influence sur les couches inférieures de l’épiderme et dénouent ainsi les capillaires sanguins pour un résultat visible de l’extérieur », explique Mari Lakspere, fondatrice de la plateforme vidéo en ligne ÖKO Face Fitness au Elle.

Du côté de l’influenceuse @theaussierapunzel aux 1,3 millions d’abonnés, l’effet du face taping au bout d’une semaine de pratique quotidienne est assez impressionnant. Si les premiers jours les résultats n’étaient pas flagrants, au bout de 7, son front est visiblement plus tonique et moins marqué. Elle s’exprime d’ailleurs à ce sujet en légende de sa propre vidéo : « Je ne pensais pas que ça marcherait 🤯 vous devriez essayer la tendance face taping ! »

Un quick fix sympa mais pas durable

S’il est vrai que cette méthode offre de beaux résultats à court terme, elle n’est malheureusement pas durable. Le dermatologue Joshua Zichner s’exprime en ce sens dans les colonnes de Nylon :

« L’idée derrière cette technoque c’est que vous vous empêchiez physiquement de lever les sourcils et de plier la peau », dit-il avant de continuer : « Alors, théoriquement, ça a du sens mais en termes pratiques, ce n’est pas vraiment efficace. »

Il explique d’ailleurs que cette technique aurait du sens si elle impliquait de laisser les rubans poser toute la journée sur le visage :

« Notre visage s’anime lorsque nous sommes éveillés, donc le porter la nuit a probablement peu d’impact », dit-il. « Si vous deviez utiliser un ruban qui bloque vraiment le mouvement de vos sourcils, il serait probablement si fort qu’il endommagerait la peau elle-même. »

Dommage, c’était prometteur.

Une barrière hydrolipidique endommagée à terme

Au-delà des effets tenseurs sur la peau, appliquer sur le visage un ruban adhésif puis le retirer peut être extrêmement agressif pour la barrière cutanée. En enlevant le scotch, vous allez également retirer une partie du film protecteur de votre peau sans même vous en rendre compte, laissant, a terme, votre épiderme à vif et en proie aux agressions extérieures. Et qui dit déshydratation, dit zones de sécheresses et dit par conséquence… rides… La boucle est bouclée.

Bref, thank you, next!

