Ce mascara est plus populaire que vous et moi sur TikTok, mais savez-vous pourquoi ?

Il paraît que le mascara parfait existe bel et bien. Et guess what ? On l’a trouvé !

Lorsqu’on choisit un mascara, on veut évidemment qu’il nous fasse des cils longs à n’en plus finir, un volume de ouf mais aussi qu’il ait la bonne idée de ne pas faire de paquet histoire de ne pas alourdir le regard de biche qui est le nôtre.

Bref, c’est une équation plutôt périlleuse mais pas impossible puisque des TikTokeuses se sont données pour objectif de trouver la perle rare parmi l’innombrable offre de mascaras sur le marché. Leur dernière lubie ? Le mascara « Legit Lashes » issu d’une marque de cosmétiques que vous connaissez probablement déjà très bien : Huda Beauty.

Un double embout pour un max de précision

La particularité de ce mascara, c’est son double embout. Un détail qui n’est pas sans nous rappeler les produits de notre adolescence avec un côté blanc pour booster le volume des cils et un côté noir pour allonger le regard en le rendant plus intense.

Chez Huda Beauty c’est la même chose, à la différence que la marque a travaillé d’arrache-pied pour doter la formule de fibres volumatrices légères (histoire de pas avoir des cils qui pèsent 4kg) et de cires/ fibres adhérentes pour un effet allongeant immédiat. On comprend mieux pourquoi tout le monde en parle du coup.

Attention au démaquillage

Parce que le mascara dispose d’une formule mate et qu’elle dépose sur les cils une certaine quantité de fibres, il est très important de se démaquiller avec attention pour éviter que tous ces résidus entrent dans l’oeil et viennent s’accumuler à l’intérieur des paupières. Le risque ? Conjonctivites d’abord mais aussi infections et inflammations de la zone touchée. Pour faire les choses bien, armez-vous d’un démaquillant bi-phase, qui vous permettra de dissoudre l’intégralité du mascara sans même avoir à frotter votre oeil. Pour ça il vous suffira d’apposer un disque de coton imbibé sur vos yeux, d’attendre une petite minute et de venir récupérer les restes avec ce même coton. Facile et safe.

Crédits de l’image de une @hudabeauty.

