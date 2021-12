Alerte angoisse : des tiktokeuses se recourbent les cils au sèche-cheveux maintenant

Et c’est reparti pour un hack TikTok foireux ! Cette fois-ci, il ne s’agit pas d’utiliser une éponge gelée pour appliquer son fond de teint mais plutôt de se recourber les cils au sèche-cheveux. Une idée… plutôt dangereuse finalement.

Sur TikTok, c’est un peu au petit bonheur la chance. Parfois on tombe sur des tutos qui révolutionnent notre routine et parfois, on se demande bien comment des idées aussi dangereuses peuvent surgir d’un esprit humain !

Parmi celles qui nous ont le plus fait lever le sourcil dernièrement, il y en a une qui consiste à utiliser un sèche-cheveux pour se recourber les cils avant ET après avoir appliqué du mascara.

Pourquoi cette technique, mise en lumière par la TikTokeuse Sophia Masterton (@sophiamasterton) n’est pas une très bonne idée ? Laissez-nous vous expliquer (même si vous devez sûrement déjà vous en douter).

La technique du sèche-cheveux pour se recourber les cils

Dans une vidéo de 42 secondes ayant rassemblé plus de 55 000 likes, Sophia explique sa méthode point par point.

Elle commence par s’humidifier les cils puis les sèche dans un premier temps au sèche-cheveux sur un mode « air froid » en envoyant l’air vers le haut. Ensuite, elle applique une base pour les cils, qu’elle fait sécher avec la même technique, puis deux couches de mascara séparées à chaque application, d’une petite séance de sèche-cheveux.

« [La technique] me fait gagner beaucoup de temps, d’efforts et de produit », raconte la principale intéressée dans sa vidéo. Et si on peut comprendre que cette technique puisse lui faire gagner du temps… en terme de sécurité et de santé, on n’est beaucoup moins certaines que ça puisse valoir le coup qu’on s’y essaye !

Ashley Brissette, ophtalmologiste et porte-parole de la clinique de l’American Academy of Ophthalmology, explique à Allure que :

« Même si elle utilise le réglage “à froid” du sèche-cheveux, il y a toujours un risque de dommages aux yeux et aux paupières. Cela pourrait provoquer une sécheresse importante et même des abrasions cornéennes, ce qui peut causer une infection, des douleurs et même une perte de vision. »

Le dermatologue certifié Dendy Engelman, basé à New York, est d’accord avec les propos du docteur Brissette et ajoute que « si de l’air chaud est utilisé, les paupières ou les cils pourraient même être brûlés ».

Clairement, on va s’en passer.

La différence entre cette technique et un recourbe-cils chauffant

Le recourbe-cils chauffant est un gadget beauté qui fait beaucoup parler de lui. Certaines l’adorent, d’autres le détestent. En gros, il fait partie des outils les plus clivants que l’industrie de la beauté ait inventé.

Ce qu’on lui reproche ? Dégager de la chaleur trop importante pour être supportée par les yeux et abîmer les poils !

Malgré tout, ses réglages sont relativement bien encadrés en terme de sécurité, et si vous ne rencontrez pas de problème particulier lors de son utilisation, il vaut mieux continuer. Un avis que partagent les deux experts interviewés par Allure :

« Les [recourbe-cils] chauffants ont des réglages de sécurité qui ne dépassent pas une température spécifique et (lorsqu’ils sont utilisés avec prudence) peuvent vous donner le même effet de cils relevés mais d’une manière plus sûre ».

Alors posez ce sèche-cheveux tout de suite et armez-vous plutôt de votre recourbe-cils pour obtenir le même résultat. Mais ne l’utilisez pas après avoir mis votre mascara ! Vos cils risqueraient de rester accrochés au recourbe-cils et franchement, ça n’en vaut pas la peine.

Crédits de l’image de une : Unsplash – @Jose Castillo.