Pourquoi le calendrier de l’Avent Chanel à 700€ devient la risée de TikTok

Chaque année, les marques de luxe commercialisent leur calendrier de l’Avent. Et si certains valent leur prix, d’autres, comme celui de Chanel, se font placarder car leur contenu ressemble plus à une série d’échantillons qu’à de vrais cadeaux.

Chanel subit depuis quelques jours un gros bad buzz sur les réseaux sociaux suite à la parution d’une série de vidéos de quelques secondes sur le compte de la tiktokeuse Elise Harmon. Pendant ces courtes séquences, on aperçoit la jeune femme enchaîner les déceptions case après case lorsqu’elle découvre le contenu du calendrier de l’Avent à l’effigie du parfum iconique : le N°5.

Et si le packaging, lui, est à la hauteur de ses attentes grâce à une réalisation plutôt soignée, ce qu’il renferme ressemble à une vaste blague qui coûte tout de même la modique somme de 700€ !

Stickers, autocollants, pochons, décoration pour le sapin, marque-page, miroir, presse-papier, porte-clés… Voilà quelques-uns des cadeaux, souvent en plastique, siglés Chanel N°5 qui ont suscité la surprise et l’amusement (elle le prend bien) d’Elisa Harmon.

Et même si le calendrier ne renferme pas que des babioles (il contient un rouge à lèvres, un bracelet en céramique, une crème hydratante parfumée pour les mains, une eau de toilette en 35mL et un vernis à ongles), on peut aisément comprendre qu’au prix de 700€, la tiktokeuse puisse être déçue.

Une affaire qui froisse Chanel

Après avoir publié une série de vidéos sur son compte TikTok, Elise Harmon a révélé via une autre séquence avoir été bloquée sur les réseaux par la maison Chanel. En même temps, la marque fait face à un réel bad buzz poussé par la page Instagram Diet Prada, qui s’occupe de dénoncer les scandales de l’industrie de la mode et de la beauté.

Ce que lui reproche le compte aux 2,9 millions d’abonnés ? Mettre en vente des « cadeaux gratuits » qu’elle offre habituellement à ses clients. Ces derniers peuvent même être trouvés sur eBay… Une affaire qui s’étend jusqu’à la Chine où « le hashtag #Chanelblindbox a atteint plus de 46 millions de vues sur Weibo », d’après Diet Prada. Ouch.

Un bad buzz vraiment mérité ?

Oui et non.

Habituellement, on retrouve dans les calendriers de l’Avent une série de produits dont le total de la valeur marchande est supérieure au prix du calendrier (c’est le but en même temps). Chez Chanel, ça n’est clairement pas le cas puisque la marque a décidé de mettre en vente un objet collector dans lequel on retrouve principalement des miniatures et des bibelots trop anecdotiques pour être vraiment utiles… Ces derniers s’avèrent être, de surcroît, des produits non commercialisables.

Le tout, pour la coquette somme (on le répète mais quand même) de 700€. Un tarif qui fait grincer des dents.

En revanche, ce qui est plus difficile à comprendre, c’est pourquoi Elise Harmon semble étonnée du contenu de ce calendrier ? Surtout quand celui-ci est très clairement mentionné sur le site internet de la maison Chanel, qui liste point par point tous les produits se trouvant dans son écrin imaginé a l’effigie du N°5 !

Mais si on ne connait pas la réponse à cette question, ce qui est sûr, c’est que Chanel profite de la popularité de son nom et de son logo pour « refiler » des produits dérivés qui ne sont clairement pas à la hauteur des attentes de son public. Et ça, c’est ce qui s’appelle de l’abus.

Crédits de l’image de une : @eliseharmon.