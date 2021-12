Lisa des Blackpink continue son ascension beauté en devenant ambassadrice Haute Parfumerie pour Celine

Après avoir signé une collection de make up pour M.A.C Cosmétics, Lisa Manoban des Blackpink devient l’ambassadrice Haute Parfumerie de la maison parisienne Celine.

Lisa ne manque pas une opportunité d’inscrire son nom au patrimoine de la beauté. La chanteuse de 24 ans, issue du groupe de K-pop sud-coréen Blackpink, vient d’être nommée ambassadrice… Et pas des moindres : Hedi Slimane, directeur artistique de Celine, l’a choisie pour incarner sa vision de la Haute Parfumerie ! Une première pour la marque qui n’avait, jusque-là, choisi d’égérie que pour représenter ses collections mode.

« Pour moi, Celine est incomparable, et Hedi Slimane a un tel talent aux multiples facettes — de la conception de vêtements à la photographie », a exprimé Lisa dans un communiqué transmis à la presse. Et d’ajouter :

« Il crée ce monde rare, incroyable et désirable à travers sa vision. Je suis toujours inspirée par son travail. C’est vraiment un honneur et un plaisir de pouvoir travailler avec Hedi en tant que première ambassadrice de Céline ».

Un parcours mode exceptionnel et une voie royale vers la beauté

L’histoire commune entre la maison Celine et Lisa ne date pas d’hier. En 2020 déjà, la danseuse, chanteuse et rappeuse thaïlandaise était nommée Global Brand Ambassador de la marque. Son rôle ? Représenter les collections Celine de prêt-à-porter, de maroquinerie et aujourd’hui de parfum.

Car avant de devenir l’une des principales inspirations d’Hedi Slimane, Lisa est avant tout une grande amatrice de mode. Elle est présente à tous les gros défilés — dont celui du printemps-été 2020 de Prada, où elle a fait sensation en portant un tailleur doré lamé avec des sandales à plateformes noires. Il y a quelques mois, elle a également fait partie du peloton de jurés pour le prix Andam 2021.

Une appétence pour la mode qui lui a permis de se tracer une voie royale vers l’une des industries les plus rentables après celle… du pétrole : la beauté.

Des parfums chers à Hedi Slimane

En élaborant une gamme de fragrances, Hedi Slimane a voulu distiller les souvenirs d’un moment, d’un lieu ou de personnes chères qui ont ponctuées sa vie. Des jus qui portent la « signature olfactive poudrée » si personnelle au créateur : une « patine enveloppante et sophistiquée », qui est « prolongée par l’élégance d’un sillage résiduel couture, capturant un souvenir et une émotion éphémères au fur et à mesure qu’il s’envole ». Un beau programme.

Crédits de l’image de une : Celine.

