Lorsque les vacances prennent fin et que la rentrée approche, c’est généralement l’heure de se préparer pour commencer « l’année » sur les chapeaux de roues. Au risque de commettre quelques petites erreurs au passage…

Si vous n’êtes pas encore rentrée de vacances, continuez à profiter du sable fin, du soleil et du farniente quelques temps, rien ne presse.

Mais si en revanche, vous venez de quitter une station balnéaire ou une montagne ensoleillée pour retourner à votre quotidien, c’est le bon moment pour connaître les gestes qu’il vaut mieux éviter afin que votre peau, vos cheveux, vos ongles puissent vivre ce petit (ou gros) changement d’ambiance en toute sérénité. Go !

Ne pas se faire de gommage pour préserver le bronzage

Quand on a pris le soleil pendant plusieurs jours voire plusieurs semaine, la peau a tendance à s’épaissir pour se protéger des UV. Le problème, c’est qu’à force, le sébum a du mal à s’écouler et que les pores s’obstruent.

La première chose à faire pendant et après les vacances, c’est d’appliquer un gommage sur le corps une à deux fois par semaine pour affiner le grain de peau.

Mais il existe un mythe selon lequel s’exfolier ferait partir plus vite le bronzage… En réalité, ce geste permet à votre hâle de tenir plus longtemps car les cellules mortes qui le ternissent se seront fait la malle et le principe de régénération cellulaire est mis en place. Pensez-y !

Se couper les cheveux systématiquement

Il y a plusieurs raisons qui peuvent nous pousser à aller chez le coiffeur après les vacances. Soit on veut une nouvelle coupe (et dans ce cas let’s go), soit on se dit qu’il faut absolument couper les pointes car la mer, la piscine et les shampoings à répétition ont pu les abîmer.

En réalité, ce n’est pas une fatalité, surtout si votre rapport au coiffeur est un peu en dents de scie. D’après Lucile, experte capillaire du salon Patrick Alès questionnée par Elle :

« On reconnaît une fourche au point blanc qui se situe à la pointe des cheveux. Cela signifie que la cuticule est endommagée. »

Si vos cheveux ont tendance à créer ce genre de fourche, mieux vaut ne pas attendre : ces dernières peuvent remonter au fur et à mesure des jours et fragiliser la fibre. Mais si en revanche vous ne voyez pas de point blanc, dans ce cas, pas de précipitation !

Si vous le souhaitez, vous pouvez éventuellement faire un petit traitement à la kératine pour soigner le cheveu et le rendre plus imperméable face aux agressions.

Laisser tomber le SPF

On ne le dira jamais assez : la protection solaire c’est tous les jours, toute l’année ! Pas seulement quand il fait beau et chaud, mais aussi quand les nuages sont présents et que l’automne commence à se pointer. Car OUI, les UV passent aussi à travers les nuages pour accélérer le vieillissement cutané.

Se jeter sur le peeling

Votre peau a vécu pas mal d’évènements pendant l’été. Et même si vous en avez pris soin comme il le fallait, il y a de fortes chances pour que le chlore, le sel, le sable et les changements de températures (le chaud de dehors, la clim dans les lieux publics) aient pu rendre votre barrière hydrolipidique plus fragile.

Vous voulez vous faire un peeling pour avoir une peau nickel avant la rentrée ? Essayez de retarder un peu l’échéance pour que votre épiderme ait le temps de se remettre de ses émotions et reconstruise totalement sa barrière cutanée grâce aux soin hydratants et/ou nourrissants que vous lui aurez apportés. Une fois que ce sera le cas, il pourra supporter correctement l’agression du peeling.

Ah, au fait : si vous avez une peau sensible, demandez l’avis de votre dermato avant de vous lancer dans ce type de traitement qui peut être très abrasif !

Ne pas s’hydrater quand on a des boutons

Le soleil a tendance à faire disparaître les boutons. Mais l’effet boomerang n’est jamais bien loin… Et généralement, il est bien vénère. Peau grasse, points noirs, comédons, c’est la totale.

Le pire que l’on puisse faire dans ces moments là ? Arrêter de s’hydrater pour assécher les boutons et empêcher le sébum de s’écouler ! En réalité, la peau a besoin d’une seule et unique chose : qu’on prenne soin d’elle en utilisant des produits lavants doux, sans sulfates, et (évidemment) en continuant de l’hydrater afin que la barrière cutanée puisse se reconstruire et que le sébum puisse se réguler.

Et une bonne rentrée en avance à vous !

Crédits de l’image de une : Unsplash – @Gemma Chua-Tran.

