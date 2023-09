Vous attendez une petite fille ? On sait comment vous risquez sûrement de l’appeler

Comme pour chaque mois de septembre, l’Officiel des prénoms a publié ses prédictions pour l’année 2024. Et un prénom fait une entrée remarquée !

Gagner 50 places en une année, ce n’est pas rien. Et c’est pourtant ce qui arrive au prénom qui sera le plus donné aux futures petites filles françaises : Alba.

Alba détrône Emma (et les autres)

C’est la première décision parentale qui va coller aux fesses de votre môme, donc autant ne pas se planter. Oui, le choix du prénom de celui ou celle qui prend ses aises dans votre utérus est une décision importante, et si vous n’avez pas envie qu’il vous en veuille à l’adolescence, il vaut mieux essayer de ne pas trop vous planter.

Comme chaque année, L’Officiel des prénoms (éditions First) publie son classement des prénoms qui seront les plus tendance pour l’année à suivre, établit sur les évolutions observées par l’Insee, afin d’aider les futurs parents en manque d’inspiration. Et cette année, on change enfin du fameux trio gagnant installé depuis des lustres, le bien connu Louise-Jade-Ambre. En effet, un nouveau prénom détrône tous les autres et se hisse à la première place : Alba. Il a d’ailleurs été constaté que sa variante parisienne, Alma, était tout aussi plébiscitée.

Côté garçon, rien de bien nouveau, le podium reste identique aux autres années : Gabriel, Léo et Raphaël.

Le top 20 des prénoms les plus donnés en 2024

Voici la liste complète partagée par L’Officiel des prénoms — qui sera disponible en librairie le 7 septembre :

Alba / Gabriel Louise / Léo Jade / Raphaël Ambre / Noah Emma / Maël Romy / Louis Rose / Jules Anna / Arthur Alice / Adam Mia / Lucas Léna / Isaac Lou / Gabin Iris / Eden Julia / Léon Agathe / Hugo Charlie / Sacha Alma / Aaron Inaya / Liam Lina / Naël Chloé / Malo-Noé

