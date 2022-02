Et si cet algorithme vous indiquait le prénom idéal pour vos futurs enfants ?

Le choix du prénom d’un bébé n’est jamais une mince affaire. Le site Names I Like a pour ambition de connaître nos goûts et de nous proposer une liste de prénoms adaptés ! Alors, en plein dans le mille ?

On met des algorithmes un peu partout maintenant… ma bonne dame ! Est-ce que cette fois, ce ne serait pas pour la bonne cause ? Quand on sait la galère que peut représenter le choix d’un prénom pour son bébé, on a envie d’y croire.

Parfois, les parents ont une illumination, une évidence se présente à eux et c’est facile. D’autres fois, les négociations prennent des mois et on parvient à un accord bipartite dans la douleur !

Ce site, Names I Like, nous propose donc de nous aider, qu’on soit parent solo ou en couple. Alors certes, ce n’est pas révolutionnaire non plus, la bonne vieille consultation de bouquins de prénoms fait sans doute le même effet, mais l’appli a le bon ton de proposer pas mal de prénoms originaux et affine plutôt bien sa sélection.

(© Unsplash/Nathan Dumlao)

Comment ça fonctionne ?

On doit d’abord indiquer s’il s’agit d’un garçon ou d’une fille, on se serait bien passé de ça, étant notamment fan des prénoms mixtes, et puis on répond à 20 questions ! Il s’agit à chaque fois de quatre prénoms proposés, pour lesquels il faut en sélectionner un, celui qu’on préfère.

Alors en bonne journaliste de terrain, j’ai tenté ma chance, pour peut-être avoir de l’inspi pour un petit troisième (non). Et ô miracle, les prénoms proposés à la fin me plaisent.

Mya, Rose, Théa, Ella, Liya… Oui, on dirait des candidates de téléréalité, mais on ne juge pas mes goûts, s’il vous plaît. Une collègue a aussi participé mais a eu moins de chance que moi et a été déçue…

De plus, chaque prénom proposé est accompagné de quelques informations intéressantes : leur popularité et leur classement dans le top des prénoms les plus donnés.

Emma, Ernestine, Domitille… ce que disent les prénoms

Le choix d’un prénom est loin d’être anodin. Il agit notamment comme marqueur de classes sociales. Et les modes sont différentes selon les régions de France et les époques.

Pour un article sur le retour en force des prénoms vintage, Madmoizelle avait interrogé Baptiste Coulmont, sociologue, professeur à l’École normale supérieure Paris Saclay, chercheur à l’Institut des sciences sociales du politique et auteur du livre Sociologie des prénoms publié aux éditions La Découverte, qui nous indiquait qu’il était difficile de connaître les tendances à venir :

« C’est un peu comme ce qui se passe actuellement avec la pandémie de coronavirus. On fait des estimations, des prévisions, mais on a du mal à prévoir le retournement de la tendance. On ne peut pas savoir à l’avance quand une nouvelle mode change. […] Ce qu’on peut faire par contre, c’est estimer quand un prénom passe de mode. En effet, quand la hausse du nombre de naissances de bébés portant le même prénom s’arrête, c’est que la tendance redescend, et généralement elle ne remonte pas, ou alors très rarement. »

En 2021, les prénoms les plus donnés étaient Jade et Léo. Mais d’autres étaient plus originaux, notamment inspirés de séries, comme des petites Khaleesy, nées l’année dernière.

La semaine dernière était dévoilée une liste de prénoms refusés par l’état civil que nous vous partagions, avec les iconiques Daisygual et Clafoutis. Mais ô déception, c’était un fake !

Je vous laisse donc tenter votre chance avec cet algorithme, qui, s’il ne vous donnera pas forcément le prénom idéal, vous proposera une liste inspirante et vous donnera matière à réfléchir, et pourquoi pas à vous engueuler avec le co-parent !

À lire aussi : 6 trucs que vivent les meufs avec un prénom peu courant

Image en une : © Nihal Karkala/Unsplash