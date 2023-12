L’algorithme de la CAF favorise le contrôle des plus précaires, selon une enquête du Monde

Dans une enquête parue sur plusieurs volets, le quotidien analyse comment la CAF contrôle, voire discrimine, ses allocataires les plus pauvres, le tout, grâce à un algorithme qui récole des données personnelles.

Profilage et discriminations. Une enquête parue dans Le Monde ce lundi 4 décembre démontre que l’algorithme des caisses d’allocations familiales (CAF) traque et surtout favorise le contrôle des profils les plus précaires.

Des contrôles abusifs dus à un outil spécifique : le data mining, soit l’exploration de données. Aujourd’hui, pour l’algorithme de la CAF, les dossiers les plus contrôlés sont ceux qui comportent un « score de risque », calculé selon des critères personnels.

Être mère célibataire et/ou bénéficier de l’AAH fait de vous un profil à risque

Parmi ces critères, figurent le fait d’avoir un enfant de plus de 12 ans dans le foyer, déclarer ses ressources pour l’allocation adulte handicapée (AAH) chaque trimestre, ou encore avoir été veuf, divorcé, ou séparé, le fait d’avoir des revenus inférieurs à 942 euros par mois pour une personne seule.

Ainsi, ces critères, issus de données personnelles, qui pour certains d’entre eux sont discriminatoires, permet à l’algorithme de donner aux bénéficiaires de la CAF un risque de fraude, via un score allant de 0 à 1.

Plus ce score s’élève, plus le risque de subir un contrôle à domicile monte. Ainsi, selon La Quadrature du Net, cet algorithme cible principalement les personnes les plus pauvres. Et pour cause : le data mining est devenu le premier facteur de déclenchement des contrôles à domicile.

Selon la Caisse nationale des allocations familiales, ces contrôles ne se basent que sur des statistiques

Des contrôles qu’a subis Juliette, mère isolée bénéficiaire du RSA, qui a témoigné dans Le Monde. Celle-ci est devenue un dossier « à risque » pour l’organisme. Divorcée depuis cinq ans, sans pension alimentaire, elle vit seule avec son fils cadet de 14 ans, est affiliée à la CAF depuis plus de cinq ans, et oscille entre emploi et inactivité. Ce qui fait d’elle un profil « suspect » pour l’organisme. Elle est contrôlée en février 2023.

Contactée par Le Monde, la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) rejette les accusations de contrôle discriminatoires, et assure se baser que des statistiques. C’est notamment à cause d’un « impact avéré sur les risques d’erreurs » qu’elle contrôle davantage les parents isolés, qui, dans huit cas sur dix sont des femmes, rappelle le quotidien.