De Clafoutis à Daisygual, voici les 20 prénoms les plus chelous refusés par l’état civil en 2021

Cette année encore, il y a du lourd dans les prénoms refusés à l’état civil. On vous a fait une petite liste de nos préf… Mais pourquoi les parents sont-ils aussi méchants ?!

Avec la fournée 2021, on se régale à nouveau devant la liste des prénoms qui ont été refusés à l’état civil. Alors que la tendance serait plutôt aux prénoms anciens et mixtes —certains diront vintage (clairement, mes enfants sont en plein dedans, non ce n’est pas Gertrude et Micheline) —, certains parents ont voulu se la jouer originaux ou rigolos, un peu trop peut-être ? Et on leur a mis un stop… Ouf !

© Compte Twitter de Pauline Harmange

Qui sont ces parents ? Des personnes ayant eux-mêmes des prénoms tout nazes et voulant se venger, des fans d’originalité à tout prix, des gens dotés d’un sens de l’humour plus que limite ? Mystère…

OK, j’avais bien pensé à Shirley et Dino, pour mes jumeaux, avant de me raviser au dernier moment. Je ne suis pas si sadique !

Notre top 20 des prénoms chelous refusés en 2021

Daisygual Prince-William Bob l’éponge Fraise Nutella Anomalie Titeuf Excel Metallica Astérix Spirou Daemon Lucifer Clafoutis Manhattan Anal Mini-Cooper Fleur de Marie Folavril Léo-Pard

On notera les envies de bouffe — peut-être de la mère enceinte ? — avec Fraise (Prune et Cerise existent bien !), Clafoutis et Nutella.

Une petite tendance également porte sur les enfers, avec Lucifer, Daemon et Metallica. Les enfants peuvent être diaboliques mais on le sait pourtant rarement avant de les avoir !

Mon préf reste Daisygual — proposé certainement par des parents qui ont du goût, sans l’ombre d’un doute.

Image en une : © Pexels/KoolShooters