La recette trop facile du clafoutis aux cerises

Fondant et ferme en même temps (oui, c’est possible), sucré juste comme il faut et avec peu d’ingrédients, voici la recette facile et rapide du clafoutis aux cerises.

Allez hop, c’est l’heure du goûter, et on est pas là pour déconner. Cette fois-ci, après la recette du flan maison ou encore du banana bread, je reviens avec la recette finger in the nose du clafoutis à la cerise. Et ouais.

Comment faire un clafoutis à la cerise ?

Pour réaliser cette recette, pas besoin d’être Cyril Lignac. Vous aurez simplement besoin de :

500 g de cerises (ou d’abricot, de framboises, ou tout autre fruit qui vous fait frétiller)

250 ml de lait (de vache ou végétal, chacun son truc)

170 g de farine

110g de poudre d’amande

30 g de beurre fondu

90 g de sucre

1 sachet de sucre vanillé

3 oeufs

C’est bon, vous avez tout ? Alors déjà, faites préchauffer votre four à 220°C. Ensuite, faites fondre le beurre dans une petite casserole. Dans un saladier, mélangez les œufs et le sucre, et ajoutez le beurre. C’est au tour du lait, puis de la farine, à incorporer doucement pour éviter les grumeaux. Hop, on ajoute la poudre d’amande, et les fruits. Le truc un peu pénible avec les cerises, ce sont les noyaux, mais il existe des petits ustensiles dont le seul boulot est de les virer.

Une fois que tout est mélangé, vous versez la pâte dans un moule beurré à bords hauts, mais pas trop grand non plus. Versez enfin le sachet de sucre vanillé et rajoutez quelques petits morceaux de beurre sur le dessus, ça fera une jolie couleur dorée à la cuisson.

Allez hop, au four pendant 30 min, toujours à 220 °C !

