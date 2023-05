La recette facile du banana bread aux pépites de chocolat, pour le meilleur des goûters

Ça vous dit une petite recette facile et rapide d’un goûter qui mettra tout le monde d’accord ? Voici celle du fameux cake à la banane !

Il y a des choses avec lesquelles on ne déconne pas dans la vie, et le goûter en fait partie. Enfant ou pas enfant, on s’en fout, tout le monde (ou presque) aime manger des trucs bons, et si c’est sucré, c’est encore mieux (sauf pour les dents, mais c’est un autre sujet).

Voici donc sans plus attendre la recette du banana bread, celle qui a remporté un franc succès pendant le premier confinement, à l’époque où tout le monde se prenait pour un chef étoilé à faire son propre pain et ses gâteaux.

La recette facile et rapide du banana bread aux pépites de chocolat

Pour réaliser cette délicieuse recette, vous aurez besoin de :

4 bananes bien mûres

3 oeufs

100g de cassonade

1 sachet de levure chimique

1 yaourt nature, végétal ou animal

15cl de lait animal ou végétal

120g de Maïzena

100g de farine de riz (pour une version sans gluten) ou de blé

100g de pépites de chocolat

Tout d’abord, écrasez trois bananes dans une assiette, à l’aide d’une fourchette. Si elles sont bien mûres, ça devrait être super facile. Ensuite, dans un saladier, mélangez les bananes avec les œufs, la cassonade, le yaourt et le lait. Touillez, touillez, et ajoutez ensuite la farine, la Maïzena, la levure et enfin les fameuses pépites de chocolat (vous pouvez aussi casser des morceaux d’une tablette de chocolat, c’est encore meilleur, je trouve).

Préchauffez votre four à 175° degrés. Beurrez un moule à cake (ou tapissez-le de papier sulfurisé) et versez votre pâte à l’intérieur. Enfin, découpez la dernière banane en deux, dans le sens de la longueur, et déposez-la sur le dessus de la préparation.

Hop, au four pendant 50 min, et c’est bon, vous pouvez vous jeter dessus et tout dévorer sans une once de culpabilité, parce que c’est vraiment le meilleur des gâteaux.

