La recette (facile) du gâteau aux noisettes

Quoi de mieux qu’un gâteau moelleux à la noisette pour bien finir le mois d’octobre ?

Vous connaissez déjà par ma passion pour l’automne. Et pour parfaire l’ambiance marrons chauds, soupe de potiron et feuilles orangées, j’ai trouvé LA recette parfaite : celle du gâteau aux noisettes. Je n’ai aucun mérite, je vous l’avoue, puisque je l’ai dénichée dans le super livre 365 jours avec vous, l’Almanach 2024 de Marmiton. Mais je l’ai testée et, vu la rapidité à laquelle le goûter a été englouti (et je n’accuserai pas mes mômes sur ce coup), c’est qu’il est vraiment très bon. Et vous savez quoi ? Il vous suffit, si vous le souhaitez, de remplacer les noisettes par des amandes, pour varier le kif.

La recette rapide du gâteau aux noisettes

Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de :

100 g de noisettes en poudre

3 œufs

100 g de sucre

75 g de farine

1 sachet de levure chimique

100 g de beurre

Commencez par préchauffer votre four à 190 °C. Puis, dans un saladier, séparez les blancs des jaunes de seulement deux œufs. Dans un autre saladier, fouettez les deux jaunes ainsi que l’œuf entier avec le sucre, jusqu’à ce que ça blanchisse. Rajoutez la poudre de noisettes, la farine et la levure, et continuez à remuer. Ajoutez le beurre, et mélangez jusqu’à ce que la pâte soit bien homogène. Enfin, montez les deux blancs d’œufs en neige, et incorporez-les délicatement (vraiment délicatement) au mélange.

Enfin, beurrez le fond d’un moule, versez la pâte dedans et hop, au four pendant 30 à 35 minutes !

