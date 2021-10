Les plus beaux calendriers de l’Avent beauté de 2021

Pour patienter jusqu’à Noël en beauté, découvrez notre guide des meilleurs calendriers de l’Avent soin, maquillage et accessoires.

Ils sont beaux, ils sont chauds, ils nous rendront tous accro ! On les attendait avec impatience et ça y est, les calendriers de l’Avent beauté commencent à faire leur apparition sur nos e-shops préférés.

Chez Madmoizelle, on a eu la chance d’en recevoir un bon paquet, et on s’est dit que c’était l’occasion idéale de vous présenter les plus beaux, afin de vous aider à choisir celui qui viendra égayer vos journées de décembre.

Et si votre cœur balance encore après avoir lu cet article, n’hésitez pas à glisser la page dans vos favoris : elle sera actualisée régulièrement avec les dernières sorties.

Les calendriers de l’Avent beauté 2021 en résumé

Le calendrier de l’Avent Blissim

Avec son look fleuri so british, la calendrier de l’Avent Blissim n’aura aucun mal à donner une touche festive à votre salle de bains. Il contient 24 surprises beauté (dont 6 full-size) sélectionnées avec soin chez les marques les plus tendance du moment dont Fenty, Respire, Rituals, Caudalie et MAC.

Et si vous avez peur de découvrir des produits déjà reçus dans votre box mensuelle, pas de panique : sa composition est totalement inédite ! Il n’y a donc aucun risque d’avoir des doublons (même si parfois, on aimerait bien).

Calendrier de l’Avent Blissim, 59€

Les grands points du calendrier Blissim en résumé

Contient essentiellement des soins (visage, corps et cheveux) et deux accessoires

Prix raisonnable de 59€ pour une valeur réelle de 210€ (et il y a 10€ de moins pour les abonnés)

Packaging festif qui fait son petit effet

Pour qui est-il fait ?

Pour les petits budgets qui aiment découvrir de nouveaux produits sans trop sortir des sentiers battus.

Je veux le calendrier de l’Avent Blissim !

Le calendrier de l’Avent The Body Shop

Impossible de rester de marbre devant ce calendrier : il est si beau (et gros) ! Une fois de plus, The Body Shop a mis les petits plats — de marrons glacés — dans les grands et propose un produit de qualité composé de 25 petits et grands cadeaux (18 full-size).

À l’intérieur de chaque case, vous trouverez également un petit acte de bonté afin que vous puissiez partager un peu d’amour et de joie désintéressés avec vos amis et votre famille. Eh oui, c’est ça l’esprit de Noël.

Calendrier de l’Avent Ultime The Body Shop, 130€

Les grands points du calendrier en résumé

25 cases au lieu de 24

Ne contient que des soins pour la peau et les cheveux, ainsi que deux accessoires

Un prix intéressant de 130€ pour une valeur réelle de 232€

Pour qui est-il fait ?

Pour les fans de The Body Shop qui seront heureux de redécouvrir les produits cultes ainsi que les nouveautés de la marque.

Je veux le calendrier de l’Avent The Body Shop !

Le calendrier de l’Avent Bourjois

Présenté dans une jolie boîte ronde en velours fuchsia, le calendrier de l’Avent Bourjois est un vrai plaisir pour les yeux !

Une fois ouvert, il laisse apparaitre 24 boîtes renfermant toutes une surprise beauté. Vernis à ongles, rouges à lèvres, poudres pour le teint… La sélection est variée et devrait plaire au plus grand nombre.

Calendrier de l’Avent Bourjois, 139€

Les grands points du calendrier en résumé

Contient du maquillage et cinq accessoires beauté

Jolie boîte réutilisable

Un prix intéressant de 139€ pour une valeur réelle de 261€

Pour qui est-il fait ?

Pour les makeup addicts qui vont adorer pouvoir tester les best-sellers ainsi que les innovations de la marque.

Je veux le calendrier de l’Avent Bourjois !

Le calendrier de l’Avent L’Occitane

Illustré par Tristan Bonnemain, ce superbe calendrier bleu roi contient 24 essentiels (dont 1 full-size) qui sentent bon la fleur d’oranger, les fruits secs et les calissons de Provence.

En 2014, L’Occitane avait été l’une des premières marques à proposer un calendrier de l’Avent original, où les chocolats avaient laissé place aux produits de beauté. Et quelle belle idée ! C’est tous les ans un plaisir de le retrouver au pied du sapin (même si, il faut bien l’avouer, c’est un peu tout le temps les mêmes produits).

Calendrier de l’Avent L’Occitane, 59€

Les grands points du calendrier en résumé

Essentiellement des produits pour le corps et les cheveux

Les best-sellers de la marque à découvrir en format mini

Un prix raisonnable de 59€ pour une valeur réelle de 99€

Pour qui est-il fait ?

Pour celles et ceux qui, chaque année, attendent le joli calendrier L’Occitane avec impatience !

Je veux le calendrier de l’Avent L’Occitane !

Le calendrier de l’Avent Yves Rocher

Très complet, ce calendrier de l’Avent signé Yves Rocher propose une sélection de best-sellers et de nouveautés de la marque en soin visage, soin corps, soin cheveux, maquillage et parfum (dont 8 full-size).

L’occasion idéale pour redécouvrir l’enseigne qui vous a peut-être vue grandir !

Calendrier de l’Avent Yves Rocher, 39,95€

Les grands points du calendrier en résumé

Un mélange équilibré de produits de soin et de maquillage

Un prix tout doux de 39,95€ pour une valeur réelle de 109€

Un packaging en carton recyclé et recyclable

Pour qui est-il fait ?

Pour les personnes qui souhaitent se faire plaisir avec un beau calendrier sans pour autant exploser leur budget.

Je veux le calendrier de l’Avent Yves Rocher !

Le calendrier de l’Avent Compagnie de Provence

Illustré par Louise de Lavilletlesnuages, le joli calendrier de La Compagnie de Provence met en scène les produits best-sellers de la marque dans une ambiance « Noëlique » à souhait. Il contient 25 surprises parfumées pour le visage, le corps et les cheveux (dont 6 full-size).

Côté formule, on retrouve le meilleur des huiles végétales de Provence, des parfums créés à Grasse et des soins formulés à partir d’ingrédients d’origine naturelle.

Calendrier La Compagnie de Provence, 65€

Les grands points du calendrier en résumé

25 cases au lieu de 24

Un prix raisonnable de 65€ pour une valeur réelle de 115€

Les produits sont composés à plus de 95% d’ingrédients naturels

Pour qui est-il fait ?

Pour celles et ceux qui collectionnent les crèmes pour les mains et qui ne jurent que par les miniatures pour leur trousse de toilette.

Je veux le calendrier de l’Avent La Compagnie de Provence !

Le calendrier de l’Avent Benefit

Cette année avec Benefit, « plus on est de fous, plus on rit » ! Du moins, c’est ce que laisse entendre ce joli calendrier de l’Avent tout de rose vêtu.

Si vous aimez le maquillage, vous ne serez pas déçue : les 12 cases du coffret renferment les produits cultes de la marque pour les yeux, les sourcils et le teint en format mini.

Calendrier de l’Avent Benefit, 69€

Les grands points du calendrier en résumé

Contient essentiellement du maquillage

12 cases au lieu de 24

Un prix intéressant de 69€ pour une valeur réelle de 188€

Pour qui est-il fait ?

Pour les fans de la marque et les personnes qui ont toujours eu envie de tester sans jamais oser se lancer.

Je veux le calendrier de l’Avent Benefit !

Le calendrier de l’Avent Essence

Essence, la marque de maquillage à prix mini qui vient d’arriver en France, propose un joli calendrier de l’Avent dédié aux jeunes filles qui commencent à se maquiller. Les trois tiroirs du coffret cachent 24 accessoires et produits de beauté pour expérimenter et s’amuser avec son look.

Calendrier de l’Avent Essence, 35€

Les grands points du calendrier en résumé

Contient essentiellement des accessoires beauté et du maquillage

Prix mini de 35€

Joli packaging tout en douceur

Pour qui est-il fait ?

Pour les plus jeunes d’entre nous qui collectionnent les accessoires beauté et qui découvrent le maquillage. Il fait un super cadeau !

Je veux le calendrier de l’Avent Essence !

Le calendrier de l’Avent Mademoiselle Bio

Cette année encore, Mademoiselle Bio propose un calendrier de l’Avent multimarques de cosmétiques bio. Soins visage, soins cheveux, maquillage, produits d’hygiène… La sélection est pointue et répondra à toutes les envies beauté.

Sans spoiler son contenu, on peut vous dire que de jolies marques comme Antipodes, Sanoflore, Dr.Hauschka, Kure Bazaar et Patyka se cachent derrière certaines des 25 cases du coffret. Et il y a 11 full-size ! De quoi voir la vie en rose (et blanc) jusqu’à Noël.

Calendrier de l’Avent Mademoiselle Bio, 89€

Les grands points du calendrier en résumé

Essentiellement des produits de soin pour le visage (et 1 accessoire)

25 cases au lieu de 24

Un prix intéressant de 89€ pour une valeur réelle estimée à plus de 200€

Pour qui est-il fait ?

Pour celles et ceux qui ne jurent que par le bio et qui ont envie de découvrir de nouveaux produits de soin pour leur visage.

Je veux le calendrier de l’Avent Mademoiselle Bio !

Le calendrier de l’Avent EcoTools

C’est bien tous ces calendriers de l’Avent avec du maquillage, mais comment on va appliquer tout ça ? EcoTools a pensé à tout avec un coffret de 12 essentiels pour accompagner les palettes de fards à paupières, les rouges à lèvres et les produits pour le teint.

Un jour sur deux pendant le mois de décembre, on découvre un accessoire essentiel ou une tête de pinceau à clipser sur un manche en bambou écoresponsable.

Calendrier de l’Avent EcoTools, 29,99€

Les grands points du calendrier en résumé

Ne contient que des accessoires beauté

12 cases au lieu de 24

Un prix tout doux pour des produits de qualité

Pour qui est-il fait ?

Pour celles et ceux qui n’ont jamais assez de pinceaux et qui ont une trousse à maquillage dans chaque port.

Je veux le calendrier de l’Avent EcoTools !

Le calendrier de l’Avent Paul & Joe

Comment ne pas craquer pour ce calendrier tout mignon dont les stars à moustaches ne sont autres que Gypsy et Nounette, les chats chéris de Sophie Mechaly, la créatrice de la marque ?!

Au programme, une sélection de produits de maquillage pour les fêtes, du soin et d’adorables accessoires beauté à la limite du kitsch (et on adore) !

Calendrier de l’avent Paul & Joe, 114€

Les grands points du calendrier en résumé

Contient essentiellement du maquillage et 4 accessoires

Des produits et des boîtiers en édition limitée pour Noël

Des chats partout, vraiment partout

Pour qui est-il fait ?

Pour les cat lovers qui aiment le maquillage et l’esthétique à l’anglaise de la marque Paul & Joe. Des personnes qui ont du goût, donc.

Je veux le calendrier de l’Avent Paul & Joe !

Le calendrier de l’Avent Nuoo

Au programme du très beau calendrier multimarques Nuoo ? Une sélection de 24 produits bio et naturels (formats voyage et 6 full-size) pour découvrir une toute nouvelle routine beauté chaque semaine : des soins visage, cheveux, corps, du maquillage, des gourmandises et du lifestyle.

Un mignon petit magazine contenant une inspiration par jour jusqu’à Noël est offert avec la commande.

Calendrier de l’Avent Nuoo, 99€

Les grands points du calendrier en résumé

Contient essentiellement des produits de soin et 4 accessoires

Calendrier en tissu bio réutilisable

Prix raisonnable de 99€ pour une valeur réelle de 203€ (et il y a 10€ de moins pour les abonnés)

Pour qui est-il fait ?

Pour les adeptes des cosmétiques bio qui ont envie de changer un peu leurs habitudes.

Je veux le calendrier de l’Avent Nuoo !

Le calendrier de l’Avent de Rituals

Impossible de rester de marbre face à ce superbe calendrier de l’Avent signé Rituals ! Ici, ce ne sont pas des cases qu’on ouvre, mais des sapins verdoyants et de jolies petites maisons hollandaises couvertes de neige. Un système de LED très malin permet même d’illuminer le village la nuit !

Il est si beau qu’on en oublierait presque son contenu. Pourtant, il contient une jolie sélection de 24 produits pour le soin du corps ou pour la maison. Un beau cadeau à offrir (ou à garder pour soi, parce qu’il n’y a pas de raison).

Calendrier de l’Avent Rituals, 89,90€

Les grands points du calendrier en résumé

Superbe packaging ambiance village de Noël

Contient essentiellement des soins pour le corps et des parfums d’intérieur

Prix raisonnable de 89,90€ pour une valeur réelle de 150€

Pour qui est-il fait ?

Pour les personnes qui aiment les soins pour le corps parfumés et qui n’ont rien contre les bougies. Donc à peu près tout le monde.

Je veux le calendrier de l’Avent Rituals !

La calendrier de l’Avent de Kiehl’s

Très attendu par les fans de la marque, le calendrier de l’Avent de Kiehl’s est de retour, et il ne déçoit pas ! Essentiellement composé de soins pour le visage, il contient 24 produits cultes mais aussi de nombreuses nouveautés en format miniature ou voyage.

Pour cette nouvelle édition, la marque est partenaire de la fondation Le Refuge, qui accueille des jeunes LGBTQIA+ de 18 à 25 ans victimes d’homophobie ou de transphobie en situation de rupture familiale, et qui les aide à se reconstruire émotionnellement et matériellement.

Calendrier de l’Avent Kiehl’s, 89€

Les grands points du calendrier en résumé

Pour tout calendrier acheté, 2€ sont reversés à la fondation Le Refuge

Inclut un bon de 10€ à valoir sur le prochain achat chez Kiehl’s

Prix intéressant de 89€ pour une valeur réelle de 200€

Pour qui est-il fait ?

Pour celles et ceux qui veulent pimper leur routine beauté tout en soutenant une association d’utilité publique.

Je veux le calendrier de l’Avent Kiehl’s !

Le calendrier de l’Avent Mon Corner B

Résolument luxueux, ce calendrier multimarques renferme 24 petits pochons soigneusement remplis par les lutins de l’e-shop Mon Corner B. Pour les fans du genre, la beauté clean et bio est au rendez-vous avec une sélection de très belles marques comme Aurelia London, Pai Skincare, Tata Harper, Agent Nateur et Kjaer Weis.

Et pour ne rien gâcher, il contient 6 produits full-size, dont 5 sont du maquillage. Elle est pas belle la vie ?

Calendrier de l’Avent Mon Corner B, 139€

Les grands points du calendrier en résumé

Contient essentiellement des soins visage et du maquillage

Pochons en lin réutilisables

Prix intéressant de 139€ pour une valeur réelle de 450€

Pour qui est-il fait ?

Pour les addicts à la Clean Beauty qui veulent tester des produits haut de gamme.

Je veux le calendrier de l’Avent Mon Corner B !

Le calendrier de l’Avent Fleurance Nature

Pour son premier calendrier de l’Avent, la marque de cosmétiques bio et naturels Fleurance Nature propose une jolie sélection de 24 produits beauté et bien-être (dont 12 full-size) issus de ses best-sellers ainsi que des nouveautés qui font l’œil de chat et la bouche gourmande. (Comment ça c’est du spoil ?)

Il n’y a plus qu’à installer le calendrier sous le sapin et à lancer le compte à rebours jusqu’à Noël !

Calendrier de l’Avent Fleurance Nature, 79,80€

Les grands points du calendrier en résumé

Contient essentiellement des soins pour le corps

Produits bio et naturels

Prix raisonnable de 79,80€ pour une valeur réelle de 160€

Pour qui est-il fait ?

Pour les fans de bio qui aiment les produits parfumés et qui collectionnent les crèmes pour les mains (quoi, encore un spoil ?).

Je veux le calendrier de l’Avent Fleurance Nature !

