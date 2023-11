10 calendriers de l’Avent beauté pour commencer le mois de décembre du bon pied 

Qui dit début décembre diiiiiit… calendrier de l’Avent bien évidemment. Bien que celui au chocolat soit sympa, c’est plutôt la catégorie beauté qu’on a eu envie d’explorer. Et voici nos plus belles trouvailles de l’année.

Spécial soins, make up, accessoires ou parfums… Il existe des calendriers de l’avent de toutes sortes pour répondre à nos envies beauté du moment. Mais avant de choisir celui qui accompagnera toutes vos matinées de décembre, laissez-nous vous présenter nos préférés.

Le calendrier de l’Avent Oh My Cream

Oh My Cream reste fidèle à sa réputation haut de gamme et propose cette année un calendrier de l’Avent en collaboration avec Maison Sarah Lavoine. Une petite merveille, présentée sous forme de coffret, qui renferme en son sein la quintessence des marques de cosmétiques du moment. Au programme ? 25 soins aux formules irréprochables. Des best-sellers, vendus directement chez Oh My Cream qui ont d’ores et déjà convaincu les passionnées de beauté. D’Augustinus Bader à Ilia en passant par Susanne Kaufmann ou encore la marque en propre Oh My Cream… Vous aurez largement de quoi faire avec cette petite merveille à tiroirs.

Le calendrier de l’Avent Blissim

Blissim, le numéro un de la box beauté en France, propose un calendrier de l’Avent plein de surprises. À l’intérieur minis et full sized de marques hyper connues comme Huda Beauty ou encore Mario Badescu s’enchaînent sans décevoir. On y retrouve ainsi des best-sellers sur lesquels on peu compter comme la Crème Fraîche de Nuxe ou encore le masque détox de Caudalie mais aussi des nouveautés à découvrir et – peut-être – à adopter.

Le Calendrier de l’avent Sephora

Sephora se surpasse cette année en proposant un calendrier de l’Avent premium contenant tout ce qu’il faut pour se constituer une routine beauté et make up au top. Des fameux masques en tissus en passant par une pierre gua sha, un gloss, un sérum et même un parfum… Les découvertes s’enchaînent et vous n’allez clairement pas être déçue de toutes les surprises qui se dévoileront au fil des jours.

Le calendrier de l’Avent Yves Rocher

Le calendrier Yves Rocher est très probablement le plus éclectique de cette sélection. Ce dernier se compose de 8 produits au format standard, 13 au formats voyage et 3 échantillons. Une sélection spéciale Noël se cache aussi dans les cases de ce coffret qui sent bon la cannelle et le pain d’épice.

Le calendrier de l’Avent Paul & Joe

Paul & Joe a imaginé le calendrier le plus mignon (et gigantesque) du moment. En forme de tête de chat, il contient à la fois du make up, du soin, une petite trousse et un sac cabas pour emporter le tout là où vous en avez besoin. À mi-chemin entre le monde mi-kich mi-féérique de Paul & Joe, ce coffret détient de très bon basiques et des produits en éditions limités, capables d’occuper une place de choix dans votre routine.

Le calendrier de l’Avent Aime

La marque de soins et de bien-être Aime dédie son calendrier de l’avent aux amoureuses de beauté holistiques en proposant des produits capables de prendre soin de la peau (et du corps de manière générale) à la fois de l’intérieur et de l’extérieur. Barres protéinées, compléments alimentaires, produits de beauté en tous genres et même parfum… Vous aurez ici l’embarras du choix si vous aimez prendre soin de vous. Au total, 9 produits grand format, 5 produits format voyage, 7 formats découverte et 4 produits exclusifs seront à découvrir pour une valeur totale de 330 €. Rien que ça !

Le calendrier de l’Avent Nocibé

Nocibé ne déçoit pas avec ce calendrier de l’Avent aussi diversifié que surprenant. On y retrouve du maquillage, du soin, des accessoires (gant exfoliant, miroir de poche, Beautyblender, chouchou) et même des vernis à ongles pour pouvoir prendre soin de soi de A à Z. Un calendrier pratico-pratique, dont l’utilité sera apprécié.

Le calendrier de l’Avent Jo Malone

Les parfumeurs aussi se mettent à proposer des calendriers de l’Avent. Cette année, Joe Malone s’inspire de l’odeur réconfortante et gourmande du pain d’épice pour nous offrir une sélection de produits allant des bougies aux eaux de Cologne, en passant par les miniatures pour le bain ou le corps ou encore au parfum format 30 ml. Bref, un florilège de pépites olfactives dont les accords réveilleront votre personnalité ainsi que celle de votre intérieur.

Le calendrier de l’Avent Benefit

Vous cherchiez une occasion de tester une large sélection de produits Benefit ? Votre vœu s’apprête à être exaucé. Dans ce coffret de Noël, vous trouverez des essentiels de la marque qui traversent les saisons comme le très célèbre bronzer Hoola ou encore le 24h brows setter, mais aussi des nouveautés à découvrir d’urgence. On pense par exemple au masque visage désincrustant à l’argile (une pépite contre les points noirs récalcitrants) ou encore au nettoyant moussant purifiant (idéal quand on a la peau grasse). Des produits qui vous satisferont autant que les best-seller de la marque américaine.

Le calendrier de l’Avent Clinique

24 produits, 24 essentiels maquillage et soin pour répondre à tous les besoins de la peau saison après saison. Ce programme plutôt complet est proposé par Clinique. Première marque au monde créée par des dermatologues, cette dernière vous accompagne dans toutes les étapes de votre routine beauté. Du nettoyage à l’hydratation en pensant par l’exfoliation ou le maquillage… Vous allez pouvoir vous créer un look de clean girl en un rien de temps. Pratique !

