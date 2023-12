La crème de la crème de décembre 2023

Un booster de collagène, un autobronzant qui ne laisse pas de trace, une protection solaire hyper légère adaptée à toutes les peaux… Voici les produits testés et aimés par la rédaction beauté de Madmoizelle.

Florilège de tous les produits et accessoires beauté que j’ai pu tester et aimer ces trente derniers jours.

Une crème solaire SPF50 de Supergoop !

Légère et imperceptible, cette lotion SPF50 s’applique aussi bien en fin de soin que sur du maquillage sans laisser la peau grasse ou alourdie. Adaptée à tous les types de peaux, elle ne laisse pas de trace blanche, est résistante à l’eau (ainsi qu’à la transpiration) et ce, pendant 40 minutes ! À l’application, elle laisse une sensation de fraîcheur sur la peau, ce qui est plutôt agréable, surtout lorsqu’on la porte en été. Si comme moi, votre épiderme a tendance à se déséquilibrer facilement et à se montrer difficile lorsqu’il s’agit de crème solaire, celle-ci fera probablement votre bonheur !

Des disques éclat du visage de First Aid Beauty

Les peaux sensibles ont du mal à trouver LE produit exfoliant et resurfaçant qui ne les rend pas réactives. De mon côté, j’ai pu tester les disques Éclat du visage à usage unique de First Aid Beauty. Conçus pour un usage quotidien, ils sont formulés à base d’AHA (acide lactique et acide glycolique) qui permettent de décoller en douceur les cellules mortes, la pollution et autres impuretés tout en affinant le grain de peau et en boostant le renouvellement cellulaire (rien que ça). Très faciles à utiliser, ils apportent également un véritable coup d’éclat à l’épiderme.

Un booster de collagène de Paula’s Choice

De l’acide hyaluronique, des acides aminés, des peptides pro-collagène… Voilà la recette de haut vol de ce booster de soin signé Paula’s Choice et spécialement conçu pour lutter contre les différents signes de l’âge. Pour l’utiliser, il suffit d’en ajouter quelques gouttes à son sérum ou sa crème hydratante afin de raffermir, repulper et lisser la peau en quelques semaines seulement. Un produit très simple à intégrer à sa routine quotidienne, dont la texture légère pénètre ultra facilement dans les tissus cutanés.

Un spray protecteur d’humidité de Color Wow

Très souvent mal utilisé, ce produit signé Color Wow imperméabilise les cheveux pendant 72 heures et apporte une brillance exceptionnelle à la fibre capillaire. À utiliser sur cheveux humides, il s’active à la chaleur lors du séchage afin de resserrer et de sceller les écailles. Le but ? Permettre à la fibre d’être correctement protégée des agressions extérieures, de l’humidité, mais aussi de rester parfaitement lisse et sans frisottis. La base quand on a les cheveux mousseux ou réactif aux éléments.

Des gouttes autobronzantes de Sephora Collection

Difficile de tomber sur le bon autobronzant visage, qui ne dessèche pas la peau et se répartit uniformément. Mon préféré du moment ? Les gouttes autobronzantes de chez Sephora Collection. À intégrer à une crème hydratante ou à un sérum, ce produit sèche vite, offre des résultats graduels et laisse la peau parfaitement rebondie grâce à l’acide hyaluronique. Gros avantage : à son utilisation, la peau ne devient pas orange, mais prend un hâle proche de celui que l’on obtient naturellement en s’exposant au soleil. Et ça, c’est quand même pas mal en hiver.

