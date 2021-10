Les calendriers de l’Avent sexo les plus excitants de 2021

Cette année, les marques de sextoys et d’accessoires érotiques vous gâtent pour l’attente des fêtes ! L’affriolant Passage du Désir, le surprenant Amorélie, encore le généreux EIS… Tour d’horizon des calendriers de l’Avent sexo qui ont retenu notre attention.

Il n’est jamais trop tôt pour anticiper Noël ! Surtout quand il s’agit de se faire plaiz’ ou de couvrir vos proches de petits cadeaux olé olé.

On ne prend pas souvent le temps de s’acheter ou d’offrir un bon sextoy. C’est l’occasion. Accordez-vous non pas un, mais jusqu’à 24 objets de désir ! Derrière chaque case de ces calendriers de l’Avent sexo, découvrez une surprise coquine, un jouet sexuel incontournable ou un accessoire fun pour pimenter vos ébats.

Et puisqu’il existe autant de choix que d’envies, voici un guide pour vous aider à mettre le grappin sur le modèle qui vous excitera le plus. Cet article sera mis à jour régulièrement afin d’être complété avec d’autres références !

Le calendrier de l’Avent EIS Deluxe multi-marques, de loin le plus rentable

EIS, la marque allemande d’accessoires érotiques disponible sur Amazon, s’est surpassée cette année. Pour la version Deluxe de son calendrier de l’Avent, EIS propose 24 surprises destinées aux célibataires comme aux couples, aux personnes à pénis comme à celles à vulve, aux débutants comme aux as du cul.

C’est de loin le plus rentable cette année : il contient des marchandises d’une valeur de 650€ et n’est vendu qu’à 79,99€ !

Derrière les cases de l’immense calendrier, des objets de domination pour les adeptes de BDSM, des huiles de massage et des accessoires de séduction pour les plus sensuels, mais aussi et surtout deux jouets Satisfyer et de la lingerie sexy Penthouse.

On regrette cependant le manque de descriptifs clairs pour chaque objet… De la surprise, oui, mais sans notice d’utilisation, ça devient plus technique !

Le calendrier de l’Avent EIS Deluxe multi-marques, 79,99€ au lieu de 650€.

Calendrier de l’Avent EIS à 79,99€

Le calendrier de l’Avent EIS en résumé

Valeur réelle la plus élevée (650€), avec une économie de 87%

24 produits variés pour prendre du plaisir en solo ou en couple

Des produits incontournables pour tous et toutes

Pour qui est-il fait ?

Ce calendrier est parfait pour les personnes à la sexualité « vanille » (classique) comme pour celles qui souhaitent expérimenter sous les draps ou celles qui sont adeptes du BDSM.

JE VEUX LE CALENDRIER EIS

Le calendrier de l’Avent espaceplaisir multi-marques, le plus complet

Tout glamour dans son habillage aux couleurs de Noël, le calendrier de l’Avent espaceplaisir est le plus complet de la sélection.

Loin de se limiter aux sextoys incontournables qu’il renferme (dont les célèbres Womanizer et le Wand), il cache derrière ses 24 cases des accessoires moins attendus, comme des menottes et des jeux coquins pour couple.

Le calendrier espaceplaisir propose également de nombreux produits de bien-être pour se détendre et se chauffer sous les draps. Sa valeur totale est de 450€ mais pour Noël, il est vendu à seulement 129€.

Petit bémol, les sextoys inclus sont, à mon goût, un poil trop petits, ce qui est un peu frustrant.

Le calendrier de l’Avent Espace Plaisir multi-marques, 129€ au lieu de 450€.

Le calendrier de l’Avent Espace Plaisir en résumé

Une économie de 71% avec une valeur marchande de 450€

Une variété de produits allant du Womanizer à de la lingerie et des jeux érotiques

Des sextoys un peu XXS

Pour qui est-il fait ?

Pour les personnes qui aiment expérimenter au lit et tout tester au moins une fois !

JE VEUX LE CALENDRIER ESPACEPLAISIR

Le calendrier de l’Avent Passage du Désir multi-marques, le plus fun

Cette année, la boutique Passage du Désir sort le grand jeu et propose un calendrier de l’Avent érotique aventureux ! Le calendrier « French Touch » a une particularité : sur chacune des 24 boîtes qui renferment des accessoires coquins, il y a des défis olé olé à réaliser en solo ou à plusieurs en moins de 24h.

Les jeux proposés par Passage du désir ont été conçus pour « renforcer votre couple durant un mois de décembre exaltant ». Ça promet ! On y trouve des best-sellers des marques Womanizer, We Vibe, YESforLOV, tout comme des cosmétiques intimes — le tout pour 169€ au lieu de 450€.

Le seul point noir que je peux relever ? Le descriptif des produits est directement inscrit sur les cases du calendrier, ce qui gâche un peu la surprise… Dommage !

Le calendrier de l’Avent Passage du Désir multi-marques, 169€ au lieu de 450€.

Calendrier de l’Avent Passage du désir

Le calendrier de l’Avent Passage du Désir en résumé

Des jeux et défis érotiques à relever sur chaque boîte

Une économie de 62% sur la valeur initiale des marchandises (450€)

Un manque de surprise avec le contenu des boîtes dévoilé trop tôt

Pour qui est-il fait ?

Pour les personnes aventureuses et désireuses de pimenter leur vie sexuelle en testant de nouveaux accessoires et en jouant des jeux coquins avec leur partenaire.

JE VEUX LE CALENDRIER PASSAGE DU DÉSIR

Le calendrier de l’Avent Amorelie multi-marques, le plus surprenant

Cette année, Amorelie sort non pas un, mais deux calendriers de l’Avent — une version « Original » et une version « Aventure ». C’est au premier que je me suis intéressée.

Dans ces 24 cases au look pop, la marque a réuni le meilleur de ses gammes d’objets sexuels, dont certains sont très surprenants !

Je vous dévoile une poignée de surprises : le calendrier contient, entre autres, un oeuf télécommandé pour s’amuser en duo, un guide de conseils pour sextoys ou encore un spray pour saliver pendant le sexe oral. Tout ça, pour seulement 129,90€ au lieu de 410€.

Le petit plus ? En ce moment, Amorelie offre 10% de réduction supplémentaires sur ses calendriers de l’Avent avec un code promo d’automne ! Le petit moins ? Même si ce calendrier contient des objets inédits, il y a quand même quelques accessoires clichés à mon goût, comme des dés coquins ou des jeux de cartes érotiques.

Le calendrier de l’Avent Amorelie multi-marques, 129,90€ au lieu de 410€.

Calendrier de l’Avent Amorelie

Le calendrier de l’Avent Amorelie en résumé :

Une économie de 280,10€ et un code promotionnel offrant -10% supplémentaires

Des sextoys surprenants qui changent de l’ordinaire…

…mais quelques accessoires un peu vus et revus

Pour qui est-il fait ?

Pour les personnes qui aiment être surprises et tester de nouvelles choses au lit, mais qui se contentent aussi des jeux et accessoires plus classiques.

JE VEUX LE CALENDRIER AMORELIE

Le calendrier de l’Avent LoveHoney multi-marques, petit mais féroce

Le calendrier de l’Avent LoveHoney est tout petit, puisqu’il ne contient que douze cases, mais ce qu’il renferme compense largement sa taille !

Dans ses boîtes : douze must-have pour les personnes à vulve, dont le fameux Womanizer Starlet 2 pour le plaisir clitoridien ou encore des boules de Geisha pour muscler son périnée. Et bien-sûr, quelques surprises plus osées… Son prix est fixé à 100€ pour une valeur marchande de 240€.

Même si son contenu ne déçoit pas, je regrette quand même qu’il ne permette de patienter que douze jours jusqu’à Noël et qu’il délaisse complètement les personnes à pénis !

Le calendrier de l’Avent LoveHoney multi-marques, 100€ au lieu de 240€.

Calendrier de l’Avent LoveHoney

Le calendrier de l’Avent LoveHoney en résumé

58% d’économie sur la valeur des marchandises qu’il contient

Des accessoires et objets incontournables

Seulement douze cases et aucun objet pour les personnes à pénis

Pour qui est-il fait ?

Pour les personnes qui souhaitent se faire plaisir ou faire plaisir avec modération !

JE VEUX LE CALENDRIER LOVEHONEY

Allez, joyeux pré-Noël à vous !

À lire aussi : Madmoizelle lance ses guides d’achat