Madmoizelle lance ses guides d’achat

Grande nouvelle : Madmoizelle lance son format guides d’achat, avec des tests transparents signés par la rédac !

Il n’a jamais été aussi facile d’acheter un produit sur le Web qu’aujourd’hui — et en même temps, ça n’a jamais été aussi compliqué.

Dans la jungle des milliers d’objets qui font tous la même chose, des promos dont on ne sait pas trop si elles sont fiables ou non, il n’est pas toujours aisé de se repérer. Et ça se complique encore plus lorsqu’on a des critères précis, comme acheter du made in France ou des produits écoresponsables par exemple.

Pour vous aider à mieux acheter lorsqu’un nouveau besoin ou une nouvelle envie se présente à vous, Madmoizelle, épaulée par le groupe Humanoid, lance ses nouveaux guides d’achat. Alors suivez… le guide ! (Vous l’avez ?)

Les guides d’achat débarquent sur Madmoizelle

Concrètement, voici ce que vous nous promettons dans les guides d’achat bientôt publiés régulièrement sur Madmoizelle :

Des produits choisis par nos rédactrices et rédacteurs sur la base de leur expertise (c’est notre responsable sexo qui choisira quatre vibromasseurs à comparer, par exemple)

sur la base de leur expertise (c’est notre responsable sexo qui choisira quatre vibromasseurs à comparer, par exemple) La grande majorité des produits testés par nos rédactrices et rédacteurs , là encore avec leur expertise, mais aussi par d’autres personnes de l’équipe lorsque c’est pertinent (tester un lisseur sur différents type de cheveux, par exemple)

, là encore avec leur expertise, mais aussi par d’autres personnes de l’équipe lorsque c’est pertinent (tester un lisseur sur différents type de cheveux, par exemple) Des avis honnêtes : si le produit ne nous a pas convaincues, s’il ne tient pas ses promesses, s’il est trop cher par rapport à son efficacité, nous le dirons !

L’idée est de vous offrir des guides et comparateurs concernant des produits variés dans lesquels vous pouvez avoir confiance : des brosses à dents électriques les plus efficaces aux meilleurs aspirateurs à clitoris, vos besoins ne connaissent que peu de limites et ça tombe bien, notre curiosité aussi !

Karolina Grabowska / Pexels

Nous publierons parfois des tests dédiés à un produit en particulier (si vous voulez connaître notre avis sur le nouveau masque LED anti-acné qui fait parler de lui, par exemple, gardez l’œil sur le magazine dans les jours à venir), ainsi que plusieurs guides d’achats thématisés ces prochains mois.

Côté marques et e-shops, nous savons que notre lectorat est partagé entre l’envie de consommer « mieux » et un budget loin d’être illimité. Nous essaierons au maximum de vous proposer une pluralité d’options, adaptées aux diverses préoccupations et réalités qui composent ce grand ensemble appelé les Madz.

L’affiliation sur Madmoizelle

Comme beaucoup de médias Web, du prestigieux New York Times à nos confrères de Frandroid, Madmoizelle gagne en partie de l’argent via l’affiliation : si vous achetez un produit que nous vous avons aidées à choisir, nous touchons une petite commission.

Vous trouverez donc des liens affiliés dans nos tests et guides d’achat (ce sera indiqué en fin d’article). Cette — petite — somme potentielle ne changera rien à notre transparence : on préfèrera toujours vous prévenir qu’un produit est foireux plutôt que de vous en vanter ses mérites ! Perdre votre confiance n’a aucun intérêt pour nous, vous en conviendrez. Et nous sommes partenaires de suffisamment de boutiques, généralistes ou spécialisées, pour ne pas avoir à craindre une pression de leur côté : nous pouvons choisir librement les meilleurs produits aux meilleurs prix.

Attention enfin à ne pas confondre contenu sponsorisé et lien affilié. Le contenu sponsorisé est indiqué comme tel (sur la page d’accueil de Madmoizelle, en tête et en fin d’article) ; il a été directement géré par la régie commerciale avec une marque, et écrit par une responsable brand content, pas par la rédaction. Nos guides d’achat, eux, ne seront pas sponsorisés (sauf mention contraire) : aucune marque ne nous rémunère pour les écrire.

S’il vous reste des questions, posez-les dans les commentaires ! Et on vous donne rendez-vous dans quelques jours pour parler… suspense… de calendriers de l’Avent, évidemment. On sait que vous kiffez.

Crédit de Une : Kindel Media / Pexels