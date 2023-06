3 cahiers de vacances sexo pour un été au-dessus des normales de saison

L’été approche ! Envie de vous faire plaisir, à votre rythme, dans la bienveillance, en solo ou pas ? Voici une sélection de cahiers de vacances sexo pour pimenter votre été. De quoi renouer (ou se réconcilier ?) avec cet objet culte, ici remastérisé avec une bonne dose d’humour.

Quelques semaines plus tôt, je vous proposais une super sélection de cahiers de vacances féministes, pour muscler vos connaissances sur le sujet, trouver plein de ressources précieuses, et démolir le patriarcat (il l’a bien cherché). Cette fois-ci, focus sur 3 cahiers d’activité sexo pour un été placé sous le signe du plaisir, de la découverte et des sensations, qui célèbrent le corps et surtout la bienveillance envers soi-même. Parce qu’on le mérite bien !

Le plus rétro : Le Carnet de Vacances de Puissante

Labyrinthe en forme de vulve, recette de cocktail aphrodisiaque, sudo-culs, recommandation de livres et podcasts qui réinventent les codes de la sexualité… Le carnet de vacances édité par la marque de bien-être sexuel Puissante regorge de trésors pour faire travailler ses méninges ou cultiver son intuition au bord de la mer. Mention spéciale pour son esthétique 70’s !

Le plus intime : Bonjour Summer par My Lubie

Ce carnet de vacances est un chemin d’introspection pour apprendre à mieux se connaître, à formuler ses envies, à écouter son corps et à découvrir de nouvelles zones érogènes… Le tout complété par des lectures brûlantes et des jeux à pratiquer en solo. Idéal pour celleux souhaitant joindre la théorie à la pratique, et l’utile à l’agréable…

L’incontournable de ton été, la trousse “Voyage sous 𝘩𝘰𝘵 tension” !

Nouveauté en exclusivité partenaire chez @PassageDuDesir_ ( C'est brûlant, tu vas voir🔥)



☀️Plus qu’une 𝘁𝗿𝗼𝘂𝘀𝘀𝗲 𝗱𝗲 𝘃𝗼𝘆𝗮𝗴𝗲 résistante à l’eau, elle est riche en plaisir :https://t.co/pgAdqdHcRg pic.twitter.com/z5VDOGyYI8 — My Lubie (@mylubie_) June 12, 2023

Le plus accessible : Le Cahier de vacances de Amorelie

Véritable guide pratique ultra-sourcé, le cahier de vacances du love shop allemand Amorelie est disponible en téléchargement gratuit sur ce lien. Comment choisir le jouet qui nous convient ? À quoi ressemble un orgasme ? Quelles sont les bonnes pratiques pour éviter les IST ? 20 pages pour trouver des réponses aux questions que l’on se pose sur la sexualité, que l’on soit débutant ou expert !

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.