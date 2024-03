Annie Ernaux, en textes et en photos, s’expose à la MEP jusqu’au 26 mai 2024

Jusqu’au 26 mai 2024, l’exposition « Extérieurs – Annie Ernaux & la Photographie » illustre l’écriture de l’autrice Nobel de littérature 2022 à travers des photographies de la MEP qui font écho à des extraits de son livre Journal du dehors (1993)

« J’ai cherché à pratiquer une sorte d’écriture photographique du réel, dans laquelle les existences croisées conserveraient leur opacité et leur énigme », écrit Annie Ernaux dans Journal du dehors (1993). Et son style a en effet quelque chose de photographique. La même année où l’immense autrice française a reçu son prix Nobel de littérature, la commissaire d’exposition et écrivaine Lou Stoppard a fait une résidence d’un mois au sein de la collection de la Maison Européenne de la photographie pour des recherches entre photographie et littérature. Et elle en a profité pour sélectionner 150 tirages de 29 photographes différent·e·s pour former une sorte de réécriture de Journal du dehors d’Annie Ernaux.

Annie Ernaux, en textes et en photos

Cet ouvrage publié en 1993 retranscrit des scènes de vie quotidienne dans les rues, des trains, ou encore des commerces, entre Cergy-Pontoise et Paris, de 1985 à 1992. Et Lou Stoppard s’est amusée à y trouver des échos parmi les œuvres de la MEP, sans forcément chercher à y coller de près : d’où des photos qui s’étalent en réalité de 1940 à 2010, prises aussi bien en France qu’en Angleterre, au Japon ou encore aux États-Unis. L’exposition « Extérieurs – Annie Ernaux & la Photographie » représente donc un hommage au texte à travers des images qui racontent beaucoup de nos sociétés, aussi bien dans leur banalité que leurs dynamiques sociales et leurs inégalités.

Inutile d’avoir lu tout Annie Ernaux dans le texte pour profiter de l’exposition, bien sûr. Mais si vous cherchiez un prétexte pour vous plonger dans son œuvre, le voici tout trouvé. Cette exposition, débutée le 28 février 2024 et qui se tient jusqu’au 26 mai 2024, constitue en effet une introduction particulièrement accessible et sensible.

Exposition « Extérieurs – Annie Ernaux & la Photographie » jusqu'au 26 mai 2024 à la Maison Européenne de la Photographie (5-7 rue de Fourcy, 75004 Paris).

