Annie Ernaux, Eric Cantona, Alice Diop : 150 personnalités s’opposent à la loi immigration

Plus de 150 personnalités issues du monde de la culture, de la politique et de la société civile ont signé une tribune appelant Emmanuel Macron à renoncer à la promulgation de la loi sur l’immigration. Leur texte met en lumière les dangers d’un texte qui annule la promesse du président de faire barrage à l’extrême-droite et bafoue les fondements de la République.

Publiée ce jeudi 21 décembre dans le quotidien L’Humanité, la tribune rassemble des figures emblématiques du monde de la culture comme l’actrice Laure Calamy, la cinéaste Alice Diop, le footballeur Eric Cantona ou encore l’écrivaine et prix Nobel Annie Ernaux.

Une loi dangereuse et empoisonnée

Tous ont exprimé leur refus catégorique d’une loi qu’ils considèrent comme « un véritable marchepied à l’idéologie nationaliste de l’extrême droite », qualifiant son adoption de « trahison de l’engagement solennel pris devant les Français » par Emmanuel Macron lors de sa campagne présidentielle.

Les signataires de la tribune observent que la loi immigration, soutenue par le Rassemblement National et « sans réel débat au Parlement », introduit le « poison xénophobe de la préférence nationale » et remet en cause le droit du sol, violant ainsi les principes fondamentaux de liberté, d’égalité et de fraternité revendiqués par la République.

Ils mettent en garde contre les conséquences de cette législation, qualifiant la loi de « haine et de division » qui « fait peser une lourde menace sur le sort de nos semblables, étrangers ou immigrés, donc sur la cohésion de notre société ». Appelant Emmanuel Macron « se ressaisir », ils appellent le président à ne pas promulguer ce texte « de tous les dangers ».

Au-delà des personnalités du monde de la culture, des figures emblématiques du paysage politique comme le chef de file de La France Insoumise (LFI) Jean-Luc Mélenchon, le député des Bouches-du-Rhône et coordinateur de LFI Manuel Bompard, ou encore Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT ont également apposé leur signature.

Reste à voir comment cette mobilisation influencera la décision présidentielle face à une loi qui, de l’avis de ces personnalités, « ouvre la voie au pire ». À l’heure où nous publions cet article, plus de 3500 citoyen·nes ont signé la tribune.

