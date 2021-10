4 zones érogènes insolites à stimuler avec votre sextoy préféré

Pour changer du clitoris, du vagin, du pénis ou de l’anus, découvrez d’ autres zones érogènes à stimuler — en solitaire ou avec d’autres partenaires !

Même si les jouets érotiques peuvent très bien faire partie intégrante de la vie sexuelle et simplement faciliter la découverte de notre corps, certaines personnes les utilisent surtout pour pimenter une sexualité devenue un peu plan-plan à leurs yeux. Mais même avec la multitude de modèles qui existent, l’exercice peut vite devenir routinier.

Marre de faire des va-et-vient avec votre godemiché ou de d’aspirer votre clito jusqu’à l’hématome ? Seule ou à plusieurs, variez les plaisirs et explorez des endroits insolites de votre corps ou de celui de votre ou de vos partenaires en les stimulants avec des jouets sexuels !

Dans une étude menée en 2016, des chercheurs ont constaté que 95,3% des participants et participantes déclaraient avoir des zones érogènes autres que les organes génitaux. C’est aussi ce que constate Valérie Tasso, sexologue et ambassadrice de la marque Lelo, qui conseille d’explorer ses plaisirs :

« La pénétration n’est plus du tout la pratique sexuelle par excellence. On peut, par exemple, utiliser un stimulateur de clitoris à ondes soniques sur les mamelons ou les doigts de pieds — on oublie souvent que les pieds sont une zone érogène par excellence ! Il faut expérimenter… »

Stimuler ses tétons avec un jouet sexuel

La stimulation des tétons, ou le nipple play, est une pratique qui consiste à lécher, frotter, toucher, embrasser ou mordre les mamelons et/ou leurs aréoles. Chez certaines personnes, ce sont des zones érogènes si sensibles que les titiller peut même mener jusqu’à l’orgasme.

Les mamelons peuvent être émoustillés avec la langue, les lèvres ou les doigts d’un ou de plusieurs partenaires, mais — on y pense moins — ils peuvent également l’être avec des sextoys !

Il existe des pompes à tétons capables de créer un effet ventouse semblable à l’aspiration provoquée par la bouche !

Car, ô joie, il existe des pompes à tétons capables de créer un effet ventouse semblable à l’aspiration provoquée par la bouche ou des pinces vibrantes pour exciter le bout des seins ! Et si vous ne voulez pas investir dans un aspi-mamelons, vous pouvez aussi détourner les stimulateurs de clitoris à ondes pulsées pour mimer la succion de la poitrine et obtenir une sensation similaire à celle produite par une personne vous caressant avec ses lèvres.

Ces accessoires sont à expérimenter en solo, ou avec une ou plusieurs personnes, et pourquoi pas pendant qu’on s’occupe aussi d’une autre zone de votre corps histoire de décupler les plaisirs.

Et pour plus de jouissance lors de vos séances de nipple play, vous pouvez également tenter les gels stimulants pour tétons, qui sont conçus pour laisser une sensation de fraîcheur tonifiante sur le bout des poitrines.

Titiller ses orteils avec un accessoire érotique

Si pour certaines personnes les pieds sont tout sauf sexy et ne leur inspirent rien d’excitant, si ce n’est l’odeur peu ragoûtante d’un plateau de Maroilles, d’autres perdent pied quand on leur lèche ou qu’on leur suce les orteils.

« On associe toujours le pied à quelque chose qu’on ne doit pas toucher. On oublie souvent que ce sont, avec les doigts de pieds, chez certaines personnes, des zones très érogènes qui peuvent être émoustillées avec des sextoys, comme les stimulateurs de clitoris aspirants, par exemple », rappelle Valérie Tasso.

Si c’est votre truc, ou que votre partenaire n’est pas chaud pour donner des coups de langue à vos petons, n’hésitez donc pas à détourner vos sextoys pour prendre votre pied !

S’exciter en stimulant son cou et ses oreilles

Le cou et les oreilles font partie des zones érogènes les plus appréciées. Si on a tendance à les embrasser, les lécher, voire de déposer la marque de ses lèvres avec des suçons au creux de la nuque, on pense moins à les stimuler avec des accessoires érotiques.

Vous pouvez donc caresser la nuque ou les oreilles de votre ou de vos partenaires avec des plumes ou des plumeaux tout doux pour des sensations frissonnantes et sensuelles, comme un soupir.

Et si la tendresse, ce n’est pas votre truc et que vous aimez plutôt la contrainte, voire les légers étranglements (à pratiquer avec prudence), vous pouvez opter pour des colliers restreignants à passer autour du cou pour simuler une strangulation.

Massez le bas du dos ou du ventre avec un sextoy

Si les massages vous font grimper aux rideaux, ou que vos zones les plus sensibles se trouvent dans le bas de votre dos, le creux de vos reins ou le bas de votre ventre, vous pouvez détourner le fameux Wand, ou tout autre vibromasseur, pour masser sensuellement ces endroits.

Effleurez ces zones et laissez les vibrations faire leur boulot pour faire monter la pression petit à petit, ou allez-y plus franchement avec des palpations passionnées pour un plaisir en profondeur.

Vous avez désormais toutes les clefs pour, si vous le souhaitez, décupler les plaisirs en sortant des sentiers battus. Après tout, «les vraies relations sexuelles sont celles où on prend du plaisir avec un, plusieurs partenaires ou encore avec soi-même », rappelle justement Valérie Tasso.

