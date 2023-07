On sait enfin pourquoi certaines zones du corps bronzent moins que d’autres

Si vous aimez vous exposer au soleil (en portant toujours une protection solaire), vous devez alors déjà avoir remarqué que certaines zones du corps ont tendance à bronzer plus que d’autres. Mais pourquoi ? On a la réponse.

Que vous soyez en vacances ou pas, il est fort possible que vous vous soyez d’ores et déjà exposé aux rayons du soleil. Résultat ? Vous avez sûrement pris des couleurs. Mais si vous commencez à y regarder de plus près, vous verrez que le bronzage n’est pas forcément uniforme sur toutes les parties de votre corps. C’est très subtil, mais la différence est bien là. Mais pour quelle raison ? D’après une étude datant de 2010, effectuée par des chercheurs écossais, publiée dans la revue Experimental Dermatology, il serait physiquement impossible de bronzer uniformément.

Afin de comprendre comment le corps réagit face aux rayons du soleil, les scientifiques de l’université d’Édimbourg ont fait appel à une centaine de volontaires prêts à subir pas moins de 6 séances d’UV-B. Ces dernières ont été ciblées sur les zones du corps, du dos ou encore des fesses. Après chaque séance, ces volontaires ont reçu une injection permettant de simuler l’afflux sanguin, pour reproduire le phénomène naturel opéré par le corps 24 heures après l’exposition.

Une semaine après, les chercheurs ont analysé la peau de chaque participant à l’étude. Ils ont ainsi constaté que les fesses des personnes exposées montraient une plus grande résistance au soleil que le dos. Elles ont donc tendance à bronzer beaucoup moins que d’autres parties du corps.

Pourquoi une telle disparité ?

La réponse à cette question est purement scientifique et ne dépend évidemment pas du temps passé au soleil ou encore de la position dans laquelle on bronze. Elle est en fait liée au taux de mélanocytes répartis dans chaque partie du corps. Les mélanocytes sont des cellules responsables de la pigmentation cutanée puisqu’elles synthétisent la mélanine. Elles résident dans les cavités des follicules pileux.

En moyenne, on retrouve donc des mélanocytes à hauteur de 2000 à 2500/mm2 sur le visage, de 900 à 1700 sur le tronc et seulement une petite centaine au niveau de la paume des mains. Cette répartition inégale rend le bronzage pas toujours uniforme sur toutes les parties du corps. Par ailleurs, certains mélanocytes peuvent nettement moins bien fonctionner avec le temps, ce qui rend le bronzage sur certaines zones plutôt difficile.

Maintenant que tout est dit, passez un bon été et n’oubliez pas : la crème solaire, aussi efficace soit-elle, ne protège jamais la peau à 100% des UVA et UVB. Et une exposition entre 12h et 16h (période où le soleil est au zénith) est fortement déconseillée.

