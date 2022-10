Beauty food : 5 façons insolites de prendre des compléments alimentaires tout en se régalant

Pendant longtemps, les compléments alimentaires n’étaient pas des plus appétissants. Heureusement, les marques se sont creusées les méninges pour répondre à nos besoins tout en satisfaisant notre gourmandise.

Pour prendre soin de sa peau, il ne suffit pas d’adopter le double nettoyage, d’essayer une nouvelle trend TikTok ou d’appliquer de bons produits de beauté. La santé de l’épiderme repose sur un savant mélange de bien-être extérieur (au travers d’une bonne routine basée sur la douceur) et intérieur. Et si la nutrition joue un rôle important, consommer des compléments alimentaires est un geste qui peut largement porter ses fruits. Aujourd’hui, l’avantage c’est que ces derniers ont pris différentes formes pour répondre aux besoins des consommateurs qui en avaient un peu marre de prendre quotidiennement des gélules par toujours très ragoûtantes. Le but ? Rendre ce rituel bien-être aussi gourmand qu’agréable.

Les bonbons

De plus en plus répandus, les gummies sont ces petits bonbons gélifiés au goût fruité tout droit venus des États-Unis. Très pratiques à prendre, ils sont gourmands et permettent d’offrir une vraie pause plaisir au consommateur. Déclinés pour répondre à de nombreuses problématiques, ils peuvent aussi bien booster la pousse des cheveux, améliorer l’éclat de la peau, rendre les ongles plus solides ou lutter contre les imperfections. Mais attention : ce ne sont pas des produits miracles. Pour commencer, la prise de compléments alimentaires ne va pas venir soigner une pathologie et ne pourra pas se substituer à la prise de médicament lorsque c’est nécessaire.

De plus, il est important de jeter un oeil à la composition des compléments alimentaires car beaucoup d’entre eux ont pour ingrédient principal le glucose, ce qui est contre-productif sachant que ce dernier crée une inflammation chronique. À la place, mieux vaut privilégier les gummies sans sucre, qui seront bien meilleures pour la santé.

Hair booster – Sephora – 14,99€

Les popcorn

Antioxydant, anti-inflammatoire ou stimulant… Le pop corn n’aura jamais eu autant de propriétés qu’aujourd’hui. En même temps c’est normal, puisqu’il certaines marques l’ont chargé de plantes adaptogènes servant de régulateurs métaboliques. Elles permettent donc à l’organisme de faire face à certaines agressions (dues au stress ou à des facteurs environnementaux) et à éviter les mécanismes d’inflammation. Le tout, en se régalant devant un bon film.

Pop corn beauté – Holidermie – 15€

Le café / thé / matcha / cacao / soupes

Sous forme de soupe, de thé, de café ou d’un chocolat chaud bien gourmand… Oui, il est également possible de consommer des compléments alimentaires beauté sous forme de boisson diverses et variées. À déguster chaudes ou froides, accompagnées de lait (végétal ou pas) (sauf quand la préparation est sous forme de bouillon salé)… Ces boissons sont faciles à préparer, à consommer et accompagnent parfaitement un repas, un goûter ou un petit snack devant Netflix. Pratique quand on a souvent tendance à oublier de prendre ses suppléments.

Booster de collagène – Atelier Nubio –

Magic Matcha Latte – Maison Louno – 32€

Cacao Glow – Aime Skincare – 13€

Les suppléments à ajouter dans les smoothies et bowls

Si vous faites régulièrement des smoothies frais, ou encore des granola bowls maison, dans ce cas, les compléments alimentaires en poudre sont faits pour vous. Très faciles à doser et à ajouter à vos plats, ils ne dénaturent pas leur goût ni leur texture. Spiruline, Maca, Baobab, Açai… Il y a de quoi faire et si vous ne savez pas quoi choisir, vous pouvez toujours miser sur un mélange qui correspond à vos besoins du moment. Attention cependant à respecter les doses préconisées sur chaque emballage, histoire d’éviter le surdosage.

Beauty Supermix – Wild And The Moon – 25€

Le chocolat

Dernière proposition et pas des moindre : le chocolat. Surprenant ? On ne vous le fait pas dire ! Et pourtant, en plus d’avoir une haute concentration de cacao (minimum 80%), ces tablettes sont bardées de super-aliments, capable de rendre la peau plus fraîche et radieuse. À consommer quand ça vous fait plaisir et ce, régulièrement pour un maximum d’effet. Car ce qui compte lorsqu’on prend des compléments alimentaires, c’est avant tout la ré-gula-rité.

Tablette de chocolat – Cosmic Dealer – 9,50€

