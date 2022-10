Oval lining : la dernière tendance TikTok maquillage des lèvres qui laisse bouche bée

Oubliez tout ce que vous savez sur le contour des lèvres, cette astuce maquillage est la dernière tendance pour mettre en valeur sa bouche.

Les réseaux sociaux, et TikTok en tête de liste, regorgent de tutoriels beauté pour donner l’impression d’yeux plus grands, d’un nez plus fin et de lèvres plus charnues. S’il va sans dire qu’absolument personne n’a besoin de modifier les traits qui font la singularité de son visage, certaines de ces astuces peuvent donner un regain de confiance en soi toujours appréciable, même si éphémère.

La dernière trouvaille des créateurs de contenu du réseau social chinois pour donner l’apparence d’une bouche plus pulpeuse consiste à appliquer son crayon à lèvres d’une façon peu conventionnelle. Ça s’appelle l’oval lining et ça a l’air plutôt efficace ! On vous explique tout sur cette nouvelle tendance maquillage.

L’oval lining, la dernière tendance pour mettre en valeur sa bouche

Baptisée oval lining, cette technique d’application du crayon à lèvres est à mi-chemin entre la méthode traditionnelle de dessin des lèvres et celle qui consiste à dépasser légèrement afin de donner l’impression d’une bouche plus pulpeuse.

Pour la reproduire chez soi, il suffit de dessiner deux points, un au-dessus de l’arc de Cupidon et un au-dessous de la zone la plus charnue de la lèvre inférieure, et de se servir de ces deux points pour dessiner un ovale englobant le centre de la bouche.

Une fois la forme dessinée, on la connecte aux commissures, sans exagérer le tracé naturel des lèvres, puis on applique son gloss ou son rouge à lèvres préféré. Un petit coup de coton-tige pour corriger les bavures, et voilà ! Grâce à un effet d’optique créé par l’oval lining, la bouche parait plus charnue pour quelques heures. Et c’est déjà pas mal, non ?

Crédit photo image de Une : Sam Lion sur Pexels.