Le Beautyblender gelé fascine TikTok… et nous fait serrer les dents

Utiliser un Beautyblender est une chose, mais quand les tiktokeuses commencent à placer leur éponge au congélateur pour obtenir un effet « lissé » à l’application de leur fond de teint, là, c’est moins cool.

Même si TikTok peut s’avérer être une mine d’or en termes de découvertes beauté et de nouvelles techniques à adopter pour se faciliter la vie, c’est aussi une plateforme où règnent les expérimentations en tous genres. Parfois bonnes, parfois mauvaises, certaines sont même dangereuses pour la santé…

C’est le cas d’une méthode que l’on voit de plus en plus passer sur le réseau et qui consiste à placer son Beautyblender au congélateur pendant une heure après l’avoir préalablement humidifiée avec de l’eau. Une fois complètement gelée, l’éponge offrirait un résultat lisse et sans défaut à l’application des produits de teint.

« C’est vraiment fluide, cela s’est appliqué beaucoup plus facilement », raconte la make up artist basée au New Jersey, Briana Pelaez (@gwmakeup).

Ok c’est cool, mais à quel prix finalement ?

Une technique ludique mais…

Même si certaines utilisatrices en sont d’ores et déjà ravies, cette méthode ne semble pas convenir à tout le monde. La Britannique Amelia Olivia (@ameliaolivia09), fait partie de celles qui n’ont pas été séduites : « On dirait que j’ai une couverture sur la peau… J’ai l’impression que ça devient plus pâteux au fil de l’application. » Et ça n’est pas son seul bémol. L’utilisatrice raconte aussi qu’elle a du changer de main car l’éponge était bien trop froide et lui gelait les doigts. Un détail qui semble minime mais qui, en réalité, reflète une problématique qui va concerner la santé de la peau. Car si les mains ressentent le froid, le visage, dont l’épiderme est beaucoup plus fragile, aura beaucoup plus de mal à supporter le contact avec des températures négatives au long terme.

Les risques dermatologiques

S’il est vrai que le froid a tendance à resserrer les pores et à calmer les inflammations cutanées, son contact avec la peau sans élément protecteur peut, lorsqu’il n’est pas encadré par un professionnel, créer des brûlures, des irritations, des rougeurs ou encore l’apparition de petits vaisseaux sanguins.

Evidemment, ce phénomène n’arrivera probablement pas si vous n’utilisez un Beautyblender gelé qu’une seule fois dans votre vie, mais si cette technique fait partie intégrante de votre routine quotidienne, votre barrière cutanée, fragile face aux températures extrêmes risque de s’endommager… Et engranger de nouvelles problématiques que vous pourriez facilement éviter.

Alors un petit conseil : humidifiez un peu votre éponge avec de l’eau ou un fixateur de maquillage, et tapotez-la gentiment pour appliquer vos produits de teint. Ça fonctionne très bien et ça comporte 0 risques.

Crédits de l’image de une : @gwmakeup.

