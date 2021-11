Qui a dit qu’il fallait forcément utiliser un shampoing avant l’après-shampoing ou le masque ? Cette méthode, pourtant si répandue, est contredite par l’arrivée d’une routine assez étonnante baptisée le « reverse washing ».

Pas si simple de trouver la bonne routine pour avoir des cheveux au top tout au long de l’année malgré les changements hormonaux, le stress, le manque de sommeil, les produits parfois astringents ou encore et les variations de températures !

Et si vous avez l’impression que votre chevelure a du mal à faire face à tous ces petits évènements de la vie, peut être que c’est le signe que vous attendiez pour modifier votre façon de vous laver les cheveux en adoptant la technique du « reverse washing »… Un procédé qui, d’après le dermatologue certifié Craig Ziering interviewé par Byrdie, peut porter ses fruits :

« La théorie est basée sur l’idée que le revitalisant appliqué en premier infusera ses nutriments pour obtenir des mèches de cheveux douces et hydratées tandis que les écailles restent ouvertes au contact de l’eau. Les soins revitalisants sont les éléments les plus importants de toute routine de soins capillaires, car ils nourrissent et hydratent les cheveux eux-mêmes tout en emprisonnant l’humidité nécessaire pour des cheveux sains, brillants et élastiques. »

Le « reverse washing », ça se passe comment concrètement ?

Vous avez envie d’essayer le « reverse washing » ? Qu’à cela ne tienne. Il vous suffit simplement d’humidifier vos cheveux, de les essorer légèrement avec une serviette puis d’y appliquer votre masque préféré ou votre après-shampoing.

Laissez poser le temps préconisé sur la notice et commencez par rincer le produit à l’eau pour ne pas garder de résidus qui pourraient alourdir la chevelure. Ensuite, place au shampoing. Rien de bien compliqué en somme.

Le « Reverse Washing », c’est pour qui ?

Pour toutes les personnes dont les cheveux ont tendance à redevenir gras trop vite — les formules des après-shampoing peuvent accentuer ce phénomène. Mais aussi pour toutes celles qui ont besoin d’un petit coup de boost niveau densité, toujours selon Craig Ziering :

« Le soin revitalisant est lipophile, il laisse une fine pellicule sur le cuir chevelu et les cheveux. Donc, si on applique un masque ou un après-shampoing que l’on vient ensuite laver au lieu de [simplement le rincer], cela peut aider à rééquilibrer un cuir chevelu gras et empêcher les cheveux fins et mous de s’alourdir avec le revitalisant. »

Un geste qui booste aussi l’hydratation

Un autre avantage que comporte ce changement de routine est l’hydratation ! C’est d’ailleurs l’une des principales qualités que lui reconnaissent les dermatologues comme Craig Zierinng :

« Dans l’ensemble, ce geste aidera à la santé et à l’hydratation, ainsi qu’à la réparation des cheveux avant l’étape de nettoyage. Le diamètre des cheveux va [également] gonfler et le volume est développé. Par conséquent, les cheveux peuvent sembler plus denses, y compris au niveau des racines, qui peuvent sembler soulevées et moins raplapla. »

Alors, vous avez envie d’essayer ? Parce que nous oui !

Crédits de l’image de une : Unsplash – @Vince Mariel Conlu.

