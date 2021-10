Votre routine cheveux naturelle de l’automne est juste ici

L’automne est officiellement installé ! Et si vous passiez à une routine cheveux naturelle pour contrer les effets du changement de saison en douceur, avec cette sélection Bleu Libellule ?

Après la chaleur et le soleil de cet été, il est peut-être temps de prendre soin de votre chevelure pour contrer les effets du changement de saison. Vos cheveux sont comme vous : si vous faites une cure de vitamines à l’automne, dites-vous qu’eux aussi ont besoin d’attention !

Si vous ne savez pas par où commencer, laissez-vous guider… Voici de quoi vous concocter une routine naturelle à petit prix sur le site Bleu Libellule.

Vous n’avez jamais entendu parler de cette marque ? Sachez que Bleu Libellule existe depuis plus de 20 ans et qu’elle possède un réseau de plus de 160 points de vente en France ! Mais aujourd’hui, c’est sur son e-shop (et parmi ses 20 000 références) que nous avons sélectionné sept produits.

Le concept de Bleu Libellule est simple : il s’agit de rendre accessible à toutes des produits et accessoires de qualité professionnelle destinés à l’entretien et aux soins des cheveux. La promesse de donner l’impression de sortir de chez le coiffeur… alors qu’on sort de chez soi !

Étape 1 : se laver les cheveux

Petit rappel : un shampoing n’est pas un soin. Ne vous attendez pas à avoir les cheveux nourris en les lavant ! Le shampoing sert avant tout à dégraisser le cuir chevelu.

En revanche, vous pouvez tout de même choisir un shampoing qui n’agressera pas votre chevelure. De plus, les deux produits ci-dessous étant dépourvus de silicones, vos cheveux ne seront pas alourdis, regraisseront moins vite et vous pourrez donc espacer les lavages.

Un shampoing solide vegan

Shampoing solide de la marque weDo/

Shampooing solide vegan Hydratation et Brillance weDo/ 21,40€

Une marque qui fait son entrée chez sur le site marchand : weDo/, dont tous les produits sont non testés sur les animaux, vegan, sans sulfate, sans colorants artificiels, sans paraben, sans silicone.

L’avantage du shampoing solide est qu’il n’est pas nécessaire de déposer beaucoup de produit pour qu’il fonctionne. De plus, celui-ci est sans sulfate, il ne vous asséchera pas les cheveux, et vous assure pas moins de 80 lavages ! Il conviendra à différents types de cheveux de normaux à abimés (sachez qu’il existe aussi une version pour les cheveux fins).

Un shampoing micellaire détox

shampoing de la marque suédoise Maria Nila

Shampooing micellaire détox Mari Nila, 32€

Cette fois, focus sur un shampoing de la marque suédoise Maria Nila, qui sera idéal si vous avez l’habitude d’appliquer sur votre chevelure des produits coiffants. Pourquoi ? Parce que sa technologie micellaire emprisonnera toutes les particules laissées par les résidus de produits, qui seront éliminées très simplement au rinçage.

Un shampoing détoxifiant donc et sans silicone qui conviendra parfaitement à tous les types de cheveux.

Étape 2 : l’après-shampoing

L’après-shampoing (ou conditioner en anglais), quant à lui, est bien un soin. Il vous aidera à démêler les nœuds, apportera de la brillance tout en hydratant vos cheveux. Ensuite, libre à vous de choisir un produit adapté aux besoins de votre chevelure !

Justement, voici deux possibilités qui feront des merveilles…

Un après-shampoing vegan

Après-shampooing vegan Hydratation et Brillance weDo/, 28,60€

Ce produit, encore une fois de la valeur sûre weDo/, conviendra aux chevelures sans problématiques particulières et aux crinières abîmées. Sachez qu’il existe également un après-shampoing de la marque pour les cheveux fins.

Un après-shampoing hydratant

Après-shampoing Maria Nila

Après-shampoing hydratant Maria Nila, 32€

Le second, de la marque Maria Nila conviendra à tous les types de cheveux et contient de l’extrait de lin qui protège et maintient l’intensité de la couleur des cheveux colorés.

Étape 3 : le masque pour cheveux

Les effets de l’après-shampoing ne sont pas suffisants sur la durée : pour vous assurer la chevelure de vos rêves, rien ne vaut un bon masque qui agira plus profondément !

Inutile de l’appliquer tous les jours, vous risquez d’étouffer vos cheveux et votre cuir chevelu. Si vous n’avez pas l’habitude, une fois par semaine sera suffisant, et rappelez-vous : ça ne doit pas devenir une charge mentale !

Un masque pour cheveux sans silicones

Masque No More The Styling Mask Fanola, 19€

Voici encore une proposition sans silicones de la marque Fanola. Ce masque protège des agressions extérieures (pollution) et facilite le coiffage sans alourdir la chevelure. Mais surtout, il vous permet de contrôler le volume de vos cheveux en agissant sur les frisottis.

L’huile de ricin pour les cheveux

Huile de Ricin – 100% pure et végétale 7ème éléments, 8,90€

Si vous êtes adepte des soins capillaires à faire soi-même, un bain d’huile sera tout aussi nutritif pour votre chevelure !

Cette huile de ricin de la marque 7ème élément contient uniquement de l’huile de ricin, et rien d’autre. Cette dernière est reconnue pour ses vertus nourrissantes et pour stimuler la pousse. Il est conseillé de l’appliquer avant un shampoing, de se masser le cuir chevelu et de la laisser poser.

Étape 4 : le coiffage

En vérité, le coiffage commence dès l’après-shampoing afin de répartir la matière de manière homogène. Mais encore faut-il choisir une brosse qui ne casse pas votre cheveu et ne blesse pas votre cuir chevelu !

Une brosse douce et démêlante

Brosse démêlante Coifeo

Brosse démêlante pailletée violet Coiffeo, 5,53€

Ce modèle de la marque Coiffeo sera idéal pour tous les types de cheveux et pour toute la famille. Il faut s’habituer aux poils souples, dans un premier temps, mais c’est normal : nous sommes tellement habituées à tirer sur nos cheveux, que lorsque ça ne tire pas, nous avons l’impression que ça ne coiffe pas ! Or, vous verrez que ce modèle fera des merveilles et que vos cheveux vous remercieront.

Comme quoi, le naturel est aussi synonyme d’efficacité. En tout cas si vous êtes méfiante, vous pouvez foncer les yeux fermés sur cette sélection disponible sur l’e-shop de Bleu Libellule.

Tous ces produits sont garantis de qualité professionnelle, alors cet automne vous aussi vous pourrez arborer une chevelure de sirène grâce à des produits naturels !

À lire aussi : Cette technique pour boucler les cheveux sans chaleur est ultra populaire sur les réseaux et vous allez l’aimer aussi

Crédit : RyanMcguire/Pixabay