Cette technique pour boucler les cheveux sans chaleur est ultra populaire sur les réseaux et vous allez l’aimer aussi

Lorsqu’on aime avoir les cheveux wavy, on utilise le fer à boucler très voire trop souvent. Alors forcément, à force, les cheveux ont tendance à se fragiliser ! Une technique en vogue sur les réseaux promet de dire bye bye à la chaleur.

Qu’on se le dise, se faire des boucles est un travail de longue haleine qui nécessite plusieurs choses très concrètes : une bonne paire de bras, un fer à boucler performant et du temps… Beaucoup de temps. Ce qui peut en décourager plus d’une.

Nombreuses, donc, sont celles qui cherchent des solutions pour gagner de précieuses minutes tout en obtenant un résultat similaire que lorsqu’elles utilisent des outils chauffants. Et si les tresses (à laisser poser toute la nuit) ne font pas vraiment l’affaire, une autre technique est apparue récemment sur les réseaux sociaux et semble montrer des résultats beaucoup plus satisfaisants !

L’idée ? Utiliser la ceinture d’un peignoir ou encore un boudin de soie pour donner aux cheveux « le bon pli » et ainsi obtenir des ondulation relativement régulières.

La technique en détail

Jason Lee, styliste capillaire primé et propriétaire du salon Jason Lee à Toronto, explique à Fashion Magazine :

« Toutes ces techniques nécessitent un peu d’humidité pour démarrer afin que les cheveux soient fixés pendant la nuit. Si vous essayez l’une de ces techniques sur cheveux secs, vous courez le risque qu’il ne se passe rien. »

Ok mais comment faire pour obtenir un résultat optimal qui tienne toute la journée ? Voici notre tuto inspiré de la vidéo de la Youtubeuse Elanna Pecherle.

Une fois que vos cheveux ont été humidifés et correctement démêlés, armez-vous de la ceinture de votre peignoir ou encore d’un boudin en soie et placez-le vers le milieu de votre tête . Faites-le tenir avec une pince.

. Faites-le tenir avec une pince. Utilisez un peu de spray coiffant sur vos longueurs pour que les cheveux prennent le bon pli.

pour que les cheveux prennent le bon pli. Sélectionnez une petite mèche (celle de devant pour commencer) et enroulez-la autour de votre boudin . Une fois que la mèche est passée en dessous, maintenez-la en place et sélectionnez une autre mèche sur le devant du visage. Le but, c’est de continuer ce geste jusqu’à ce que l’intégralité de vos cheveux soit pris dans le boudin. Sécurisez le tout avec un élastique et recommencez la même méthode de l’autre côté de votre tête.

(celle de devant pour commencer) et . Une fois que la mèche est passée en dessous, sur le devant du visage. Le but, c’est de continuer ce geste jusqu’à ce que l’intégralité de vos cheveux soit pris dans le boudin. Sécurisez le tout avec un élastique et recommencez la même méthode de l’autre côté de votre tête. Laissez poser la coiffure pendant plusieurs heures (deux heures minimum, et vous pouvez aller jusqu’à huit heures — en dormant avec, par exemple). Ensuite, déroulez vos cheveux doucement en respectant leur mouvement.

(deux heures minimum, et vous pouvez aller jusqu’à huit heures — en dormant avec, par exemple). Ensuite, déroulez vos cheveux doucement en respectant leur mouvement. Une fois que vous avez obtenu de jolies boucles, n’oubliez pas de les desserrer légèrement en utilisant un peigne à larges dents et d’appliquer un peu de laque pour que le tout reste bien en place toute la journée !

Jason Lee qui a d’ailleurs notifié que cette méthode fonctionne mieux sur les cheveux plutôt fins, raconte :

« Cette technique fonctionne en raison de la taille et du diamètre de la ceinture du peignoir ou du boudin en soie ; cela créera une ondulation plus douce. Pour celles qui ont les cheveux naturellement bouclés, cela peut en fait étirer votre boucle. Si vous essayez cette technique, n’ayez pas peur de passer un produit de finition avec vos doigts pour adoucir les sections par la suite, et n’oubliez pas d’utiliser un peu de spray texturant pour créer un look effortless. »

Maintenant que vous savez comme faire, c’est à vous de jouer !

Les bons outils

Boudin en satin et rubans, Dequate sur Amazon, 8,35€

Boîte de coiffage en soie, Etsy, 70,03€

Crédits de l’image de une : @neginmirsalehi, @natseleen_, @gillianxgrace.

