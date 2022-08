Ces nail arts feel good sont à adopter cet été (et même bien après) 

Smileys, flammes, paillettes et autres joyeusetés… Le nail art feel good s’invite sur Instagram et vient booster notre taux de dopamine.

Même si la manucure glazed d’Hailey Bieber est devenue l’incontournable de l’été grâce à ses tons neutres et son aspect nacré, de nombreux autres styles de nail art ont le pouvoir de doper notre bonne humeur cet été et même après.

Que ce soit à travers la pose de strass, de paillettes, de pierres, de motifs régressifs ou encore de couleurs stimulantes… Les nail artistes du monde entier peuvent laisser libre cours à leur imagination pour créer des manucures multicolores aussi originales que stylées.

Vous voulez en adopter une pour les vacances mais ne savez pas encore sur quoi vous décider ? Pour vous, on a trouvé les plus belles inspirations du moment et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il y en a pour tous les goûts, toutes les tailles d’ongles et surtout, tous les styles. Scrollez.

Nos inspirations :

@glossup

À lire aussi : Comment rendre un fond de teint, un blush ou un highlihter plus glowy ? La réponse se cache dans votre salle de bain

Crédits de l’image de une : @nailsbyashleyninh et @dais_does_nails.