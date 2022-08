Comment rendre un fond de teint, un blush ou un highlihter plus glowy ? La réponse se cache dans votre salle de bain

Blushs, fonds de teint, highlighters, ombres à paupières… On a toutes du make up mat que l’on voudrait transformer en maquillage glowy. Ça tombe bien, on a trouvé une bonne astuce pour le faire.

Il y a quelques années, avoir la peau glowy faisait écho à une peau grasse qu’il fallait absolument matifier. Heureusement, les codes ont changé. Aujourd’hui, chacune peut bien faire ce qu’elle veut et les épidermes sont aussi brillants que des donuts bien frais. Mais quand on a, pendant des années, acheté du maquillage matifiant, qu’est-ce qu’on peut bien en faire dorénavant ? La réponse est très simple : si l’on souhaite obtenir un effet lumineux, il suffit de mélanger une pompe de notre fond de teint, notre blush ou encore un peu d’ombre à paupières à un produit que l’on possède presque toutes dans votre salle de bain : notre sérum hydratant.

Pourquoi un sérum ?

Le sérum est un concentré d’actifs qui pénètrent la peau pour l’hydrater en profondeur pendant plusieurs heures. C’est d’ailleurs pour cette raison que c’est un produit relativement coûteux et qu’il fait partie des piliers de la routine beauté. C’est aussi un excellent élément de soin spécifique pour cibler une problématique en particulier comme le manque d’hydratation, l’acné ou la sensibilité cutanée.

Parce qu’il possède ces propriétés, il devient donc l’élément idéal à mélanger à nos produits de beauté initialement mat pour leur donner un aspect plus glowy. L’Instagrameuse @makaylamashelle, a fait le test en mélangeant un produit de la marque Glow Recipe à son maquillage pour le teint. Pour que l’on puisse constater la différence, elle n’a appliqué le mélange que sur une seule partie de son visage, et le résultat est impressionnant ! Éclatant et parfaitement unifié, son teint est le même que si elle avait utilisé des produits lumineux. Une révolution quand on n’a pas particulièrement envie d’investir dans de nouveaux cosmétiques. À la condition bien sûr, que le maquillage utilisé ne soit pas d’ores et déjà périmé.

Quand jeter son maquillage ?

Au fil du temps, les produits de beauté comme le make up déjà utilisé commencent à s’altérer. Le risque à continuer à les utiliser ? Contaminer sa peau de bactéries qui se seraient développées dans la formule. Liquides ou poudrés, le constat concernant ces produits est le même. Lorsqu’on ouvre un fond de teint et que l’on commence à l’utiliser, ce dernier peut être appliqué sur la peau en toute sécurité jusqu’à dix-huit mois. Les textures poudre (terre de soleil, fard à paupières, etc…) et les rouges à lèvres peuvent se conserver jusqu’à vingt-quatre mois. Pour les blushs, ce délai est de 12 mois si la formule contient de l’eau et de 24 mois si le produit est sous forme compacte. Now you know.

Crédits de l’image de une : @makaylamashelle