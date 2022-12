Quand Noël s’invite dans nos séries feel good, de Friends à Brooklyn Nine Nine

C’est Noël et les séries savent aussi nous rappeler avec leurs gros sabots à quel point cette période rime avec famille, amour et générosité. Voilà notre sélection des épisodes de Noël préférés.

Rien de mieux pour décuver après les fêtes, que de se caler avec votre tupperware de restes et de l’eau gazeuse devant une bonne série. Et si on prolongeait la magie ensemble ? Car oui, elles sont nombreuses, nos séries doudous, celles qu’on a matées mille fois sans se lasser, celles dont les personnages sont un peu nos vieux copains, à avoir un, voire plusieurs épisodes spécial Noël. Et même quand on est « pas très Noël », il y a de quoi se laisser convaincre.

On en a retenu quelques uns qui nous ont marqués et qu’on regarde toujours avec autant de joie…

The Office – La fête de Noël

On échappe pas au Père Noël secret en entreprise, et chez Dunder Mifflin, c’est forcément chaotique, hilarant et surtout très très cringe. Car oui, il y a forcément quelqu’un qui a dépassé le budget (« on avait dit pas plus de 20 balles, non ? »), quitte à embarrasser tout le monde. Et quand Michael pète un boulard face au cadeau de Phyllis (une manique tricotée main), il transforme le Père Noël secret en jeu de massacre, au grand dam de Jim qui avait trouvé le cadeau parfait pour Pam…

Brooklyn Nine Nine – Yippie Kayak

Si vous avez suivi l’hilarante Brooklyn Nine Nine, vous savez que son héros Jake Peralta est un fan absolu de la saga d’action Die Hard. Alors quand il se retrouve à devoir faire les magasins au dernier moment parce qu’en galère de cadeau avec Gina et Boyle, il tombe comme par hasard et pour son plus grand bonheur sur un cambriolage. C’est l’occasion rêvée de se prendre pour Bruce Willis et de recréer IRL son film culte…

Parks and Recreation – Leslie Knope, citoyenne ordinaire

Chaque Noël, les collègues de Leslie Knope reçoivent de sa part le plus parfait et le plus attentionné de tous les cadeaux. Alors que celle-ci a été temporairement suspendue du service, ils vont tenter de lui rendre la pareille, et imaginent une maquette du City Hall en pain d’épices. Évidemment ça n’est pas gagné, mais l’esprit de Noël est là pour réchauffer les cœurs et surtout rappeler à chacun le vrai sens du mot générosité…

Malcolm – Chantage de Noël

Quand Reese, Dewey et Malcolm transforment la maison en chaos à coups de boules de Noël, Loïs explose de rage (comme d’hab) et prend une décision des plus radicales : pas de Noël tant que ses sales gosses ne se comporteront pas correctement. En seront-ils vraiment capables ? Et pourra-t-elle compter sur le soutien de cette grande nouille de Hal dans cette bataille ?

Community – L’incontrôlable Noël d’Abed

Derrière son côté absurde et loufoque, Community sait parfois toucher en plein cœur, comme avec cet épisode de Noël où le petit groupe hétéroclite d’étudiants de la fac de Greendale doivent sauver leur copain Abed, qui cherchait à tout prix à comprendre le sens de Noël. Le tout en stop-motion et en chansons, et avec au bout du compte, un petit rappel de ce qu’est vraiment Noël quand on est entouré des gens qu’on aime.

Friends – Celui qui se déguisait

Ross essaie de faire connaître à son fils Ben la fête de Hanouka et s’inquiète de le voir si obsédé par Noël. Déguisé en tatou de Noël, parce qu’il ne restait que ce costume, il tente une explication de la Fête des Lumières, mais se fait coiffer au poteau par Chandler qui débarque déguisé en Père Noël. Heureusement, tout est bien qui finit bien (parce que oui, si vous n’aviez pas compris, c’est ça aussi la magie de Noël).

Et vous, c’est quoi votre épisode feel-good de Noël ?

