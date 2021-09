Vous avez cramé vos cheveux à coup de lisseur ou de boucleur ? Voici comment les réparer

Certaines d’entre nous ont du mal à se passer de leur lisseur ou de leur boucleur. Malheureusement, leur température abîme les cheveux… Voici de quoi les réparer.

On vous le dit très souvent : les cheveux sont sensibles à la chaleur. Et lorsqu’ils y sont exposés régulièrement (tous les jours voire tous les deux à trois jours), ils finissent généralement par montrer des signes de fatigue ou de surmenage.

Ces derniers peuvent prendre la forme de petites mèches qui se coupent proche de la racine, de cheveux qui tombent sous l’effet du manque de protéine ou de pointes fourchues qui proviennent d’une carence en hydratation. Mais ce n’est pas tout ! Lorsque la fibre capillaire est mise à mal plus longtemps, elle peut même devenir mousseuse, sèche et être difficilement coiffable.

Vous avez l’impression de cocher toutes les cases et voulez connaître les différentes solutions pour permettre à vos cheveux de retrouver leur santé et leur nature ? Scrollez !

Lavez-vous moins (et mieux) les cheveux

Ça peut sembler être un conseil bateau comme ça, mais en réalité, le rythme de lavage et la qualité des produits que vous allez utiliser sont d’une importance capitale.

Lorsque vous vous lavez les cheveux, ces derniers sont soumis à plusieurs éléments qui peuvent les affaiblir. Il y a d’abord l’eau dont le calcaire peut assécher la fibre. Il y a aussi la chaleur, qui fait partie des éléments les plus agressifs auxquels votre tignasse sera confrontée, comme l’explique Shari Marchbein, une dermatologue de New York interviewée par Allure :

« L’eau chaude peut éliminer les huiles nécessaires du cuir chevelu, entraînant une inflammation et une croissance amoindrie des cheveux. Pensez à un cuir chevelu enflammé, comme essayant de faire pousser de petites plantes dans la lave – presque impossible d’avoir des cheveux en bonne santé. »

Limiter les lavages à une à deux fois par semaine est donc la solution pour pouvoir retrouver des cheveux plein de vie. Pas si simple, vous dites ? C’est vrai : lorsqu’on a l’habitude de se les laver tous les jours, c’est une galère. Mais avec des outils comme le shampoing sec, on peut espacer doucement mais sûrement les lavages et gagner quelques précieuses journées.

Évidemment, la qualité des soins que vous allez utiliser a également toute son importance.

Sulfates, silicones, parabènes sont les principaux adversaire de vos cheveux. Les premiers sont présent pour faire mousser le produit. Malheureusement, ils viennent aussi assécher tout ce qui se trouve sur leur passage. Les deuxièmes recouvrent votre fibre d’un voile qui vous donne l’impression que vos cheveux sont hydratés sauf qu’en fait, il les étouffe. Quant aux derniers, ils sont des conservateurs à large spectre là pour combattre les germes qui peuvent se développer dans les formules de shampoings. Mais ils ne sont pas très minutieux, du coup, ils combattent aussi les bonnes bactéries qui se trouvent sur votre cuir chevelu…

Bref, mieux vaut rester loin d’eux.

Misez sur l’hydratation…

Lorsque les cheveux ont été malmenés par la chaleur, ils sont généralement secs, cassants et manquent donc d’hydratation. Mais quand ça arrive, on ne sait pas trop quoi faire, quel soin appliquer et quand.

En réalité, la réponse à cette problématique est très simple : il faut mettre en place une routine 360 degrés !

D’abord, en faisant à raison d’une fois par semaine un masque à l’aloe vera. Cette plante dispose de nombreux minéraux, vitamines, enzymes, acides aminés et ses qualités hydratantes sont indéniables. À disposer sur le cuir chevelu et les longueur, elle va aider le cheveu à retrouver souplesse et santé.

Côté shampoing, misez sur une formule hydratante et clean, histoire de ne rien faire de contreproductif. Ensuite, pensez à utiliser un masque revitalisant, également appelé deep conditioner : ce dernier permet de réparer les cheveux abîmés en retenant l’humidité dans la fibre.

Pour maintenir les cheveux hydratés et éviter les frottements qui peuvent les abîmer, la meilleure solution reste de porter un turban ou un foulard pendant la nuit.

…et sur la nutrition

La nutrition est très différente de l’hydratation. Elle est en fait complémentaire.

Elle permet, grâce à l’utilisation d’huile d’olive, d’huile de ricin, d’huile d’argan, d’huile d’avocat ou d’autres de maintenir la fibre capillaire bien hydratée en fermant correctement les écailles. Car lorsque ces dernières sont ouvertes, l’eau s’évapore doucement, et c’est là que les cheveux deviennent secs.

Portez un turban ou un foulard la nuit

Pour maintenir les cheveux hydratés et éviter les frottements qui peuvent les abîmer, la meilleure solution reste de porter un turban ou un foulard pendant la nuit !

En soie, ils protègent la fibre tout en n’absorbant par l’hydratation. Un vrai complément de soin lorsqu’on a les cheveux abîmés.

Pensez aux compléments alimentaires

Lorsque les cheveux sont très abîmés, compléter une bonne routine de soin avec la prise de compléments alimentaires en cure peut être conseillé pour travailler à la fois de l’intérieur et de l’extérieur. Chargés en vitamines du groupe B, qui servent à stimuler la synthèse de kératine, en vitamine A aux propriétés antioxydantes, en acides aminés et en minéraux, ils viennent combler tous les besoins capillaires le temps que vos cheveux retrouvent leur santé.

Protégez-les !

On se doute que vous n’allez pas arrêter du jour au lendemain d’utiliser votre fer à lisser, à boucler ou votre sèche-cheveux que vous aimez tant. Même si on ne peut que vous conseiller de limiter le nombre de fois ou vous avez recours à eux…

Vous pouvez tout de même les utiliser en respectant une règle de base : il faut vous protéger de la chaleur. Pour ce faire, il existe aujourd’hui des produits qui sont capable de préserver la santé de vos cheveux malgré une chaleur allant jusqu’à 450 degrés — évidemment, le but n’est (vraiment) pas d’aller jusque-là.

Notre sélection de produits pour réparer vos cheveux

Sérum capillaire hydratant et densifiant, The Ordinary, 17,90€

Masque revitalisant en profondeur, Briogeo, 39,90€

Shampoing restructurant, Aveda, 33€

Turban en soie, Slip, 78€

Hair and Scalp boost, Aime Skincare, 30€

Traitement hydratant, Shea Moisture, 11,45€

Pour finir, n’oubliez pas une chose : si vos cheveux sont vraiment trop abîmés, n’hésitez pas à aller faire un petit tour chez le coiffeur. Étant spécialiste, il vous conseillera au mieux quant à la marche à suivre pour vous permettre de retrouver la qualité capillaire que vous souhaitez !

Crédits de l’image de une : Unsplash – @Jake Melara