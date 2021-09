5 coupes de cheveux qui vont réconcilier vos cheveux fins avec le mot « volume »

Vos cheveux semblent raplapla ? Pourquoi ne pas adopter une coupe magique qui redonne du volume ? Un peu comme ces 5 inspirations…

Le 1er juillet 2021

L

Parfois, on a trop de volume et on veut en enlever pour faire respirer sa coupe, dégager le visage… Et parfois, on a l’impression qu’on n’en a pas assez !

Pour toutes celles qui se reconnaîtront dans cette deuxième option, sachez qu’il y a des tas de coupes de cheveux faites pour vous. En plus d’être belles et à la mode, elles sont (généralement) bien maîtrisées par les coiffeurs. Il suffit juste de leur montrer la bonne photo d’inspiration.

Courtes, longues, frangées ou non… Voici toutes les options qui s’offrent à vous.

La coupe carré strict donne du volume

Le carré strict — qu’il soit court (au niveau de la nuque) ou plus long (aux épaules) — fait partie des coupes de cheveux idéales pour apporter du volume. Élégante, sa structure permet également de donner de la tenue aux cheveux pour éviter l’effet raplapla.

C’est un choix que recommande Cervando Maldonado, le coiffeur de Miley Cyrus, qui s’est exprimé dans les Who What Wear :

« C’est un excellent choix, car le carré strict donne du volume à vos cheveux et peut être très chic. Lorsque vous parlez de ce style à votre styliste, il est important de décider de la longueur qui vous convient le mieux. Apporter une photo d’inspiration est toujours une bonne idée, et cette coupe est également superbe avec une frange. »

La pixie cut, ou coupe garçonne, pour alléger la chevelure

« La coupe “pixie” vient souvent avec beaucoup de dégradé, mais ça retire de la densité à vos cheveux. En optant pour une coupe pixie plus complète avec une frange plus lourde, vous créez plus de volume et d’épaisseur. »

C’est ce qu’explique la coiffeuse de célébrités Ursula Stephen à Who What Wear. Bien sûr, pour adopter ce choix, il faut que vous ayez envie de vous couper les cheveux façon garçonne… mais avec les beaux jours, il y a de fortes chances que vous ayez envie de vous débarrasser de vos longueurs et d’embrasser cette coupe pleine d’audace !

Gagnez en volume avec la frange rideau

Cette saison encore, la frange rideau est littéralement partout ! Si vous avez déjà les cheveux épais, tant mieux pour vous, mais si ça n’est pas le cas, sachez que ce type de frange peut apporter plus de volume sur le devant du visage. À condition bien sûr de la faire partir du milieu de votre crâne pour pouvoir ramener un maximum de cheveux dans la frange !

Pour le reste des longueurs, partez sur un dégradé subtil et wavy. Vous verrez : tout de suite, vous allez avoir l’impression que la quantité de cheveux que vous avez sur la tête a doublé.

À ne pas confondre avec le mulet : la wolf cup

Issue du mélange entre la coupe shag et la coupe mulet, la wolf cut n'est pas seulement appréciée parce qu'elle est stylée. On l'aime aussi parce qu'avec tous ses dégradés, on peut obtenir facilement beaucoup plus de volume !

Regardez Billie Eilish par exemple, elle n'a pas particulièrement de volume à la base, eh bien grâce à la wolf cut associée à un petit wavy, elle réussit à obtenir plus d'amplitude et de mouvements. Le bon deal.

Un dégradé qui donne du volume ? Oui, sur cheveux longs !

« Si vous avez une texture de cheveux fine mais que vous aimez les garder longs, je vous recommande de demander une coupe dégradée. Assurez-vous également que l’on vous coupe les mèches de devant pour encadrer de façon stratégique le visage en commençant autour du menton et en descendant subtilement sur vos longueurs. »

C'est ce que précise Cervando Maldonado. Comme il l'explique si bien, cette technique vous permettra d’obtenir un joli mouvement sans passer trop longtemps sur l'étape coiffure. Eh oui, garder des cheveux longs tout en ayant du volume, ça n'est pas incompatible !

À lire aussi : 6 coiffures spéciales cheveux sales à faire entre deux shampoings

Crédit photo : Wesley Tingey / Unsplash