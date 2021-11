Un look wavy pour les fêtes de fin d’année ? Facile, ce fer à boucler est à moins de 30€

Plus besoin de s’arracher les cheveux pour enfin obtenir de jolies boucles. Pour donner du pep’s à votre coiffure ou redéfinir vos boucles naturelles en quelques secondes, le boucleur va devenir votre meilleur allié.

À l’approche des fêtes de fin d’année, on va petit à petit pouvoir se pencher sur la question : qu’est ce que je vais bien pouvoir me mettre pour Noël et le Nouvel An ?

Dress code chic ou casual, c’est l’occasion si ça vous amuse de penser votre allure de la tête aux pieds. La coiffure est d’ailleurs un élément important ! Pour mettre en valeur votre look, il peut être malin de soigner votre style capillaire, et en ce moment les boucles ont la cote. Ondulations effet retour de plage ou coiffure hollywoodienne, si vous souhaitez offrir un peu de mouvement à vos cheveux : armez-vous d’un fer à boucler !

Avoir de belles boucles, ça ne s’improvise pas. Pour vous éviter de dormir avec les cheveux humides en tresses ou de passer par la case coiffeur, le fer à boucler va vous offrir un résultat satisfaisant et sans frisottis.

Pour avoir de jolies boucles définies en quelques secondes, ce fer Remington est à -40% sur Amazon.

Découvrez le fer à boucler Remington Advanced Coconut Therapy à 29,99€ au lieu de 49,99€

Des cheveux en bonne santé pour des boucles bien définies

Si vous souhaitez obtenir des boucles glamour comme Marilyn Monroe sans finir avec les cheveux brûlés accompagnés d’une douce odeur de cochon grillé, ce fer à boucler Remington va devenir un incontournable de votre salle de bain.

Son revêtement en céramique est doté de filtres anti-UV pour des cheveux doux et en bonne santé.

Pour obtenir en quelques coup de main le style de boucles que souhaitez, il est équipé de 5 réglages de 140°C et 210°C. Le temps de chauffe est très rapide. Vous pouvez commencer à coiffer 30 secondes après le choix de la température. Ce fer à boucler est aussi équipé d’un capteur de chaleur : il détecte le contact de tout cheveu pour réguler la température et éviter les surchauffes.

Grâce à son diamètre 28-35 mm, vous pouvez créer tous les styles de boucles. Son revêtement antidérapant empêche les cheveux de glisser du fer et vous offre le look qui vous plait.

Il est doté d’un support pose fer pour éviter de le poser à même la table quand il refroidit. Il est livré avec un gant thermorésistant et une pochette de voyage. Attention : son format est assez massif, par conséquent il peut s’avérer un peu galère à manipuler ! Sa grosse taille le rend aussi inutilisable pour celles qui ont les cheveux courts.

Le fer à boucler Remington Advanced Coconut Therapy en bref

5 réglages de température de 140°C à 210°C

Mise à température en 30 secondes

Revêtement antidérapant et un diamètre 28-35mm pour obtenir le style que l’on veut

Le fer à boucler Remington Advanced Coconut Therapy est à -40% sur Amazon

Amazon vous offre -40% sur ce fer à boucler Remington Advanced Coconut Therapy. Il est disponible dès aujourd’hui pour 29,99€ au lieu de 49,99€.

Découvrez le fer à boucler Remington Advanced Coconut Therapy à 29,99€ au lieu de 49,99€

crédit photo : Pexels / Engin Akyurt