Une coiffeuse explique comment appliquer son après-shampoing et on avait tout faux

L’après-shampoing fait partie des grands classiques de la salle de bains. Mais sait-on vraiment bien l’utiliser ? Spoiler alert : la réponse est non.

Dans la vie, il y a des jours où on est content de savoir que le soir même, au moment de rejoindre les bras de Morphée, on se couchera moins bête (ou du moins plus intelligent). C’est exactement ce qui m’est arrivé hier, lorsque j’ai découvert que je ne savais pas appliquer mon après-shampoing !

C’est fou, non ? Vingt ans que je gâche des litres et des litres de conditioner sans jamais avoir remis en cause ma technique. Je vous explique tout.

Vous le savez sûrement déjà, mais après avoir shampouiné amoureusement ses racines, il est plutôt commun d’appliquer un après-shampoing sur ses longueurs. Ce produit, qu’il faut laisser poser quelques minutes, sert à démêler les cheveux mais aussi à les discipliner, à les faire briller et à leur apporter du volume.

Il existe des après-shampoings pour toutes les problématiques capillaires, mais en plus d’une formule adaptée, ce qui change tout, c’est la façon de l’appliquer…

Essorer ses cheveux avant d’appliquer son après-shampoing, le geste qui change tout

Au magazine InStyle, la coiffeuse professionnelle Clariss Rubenstein explique :

« Avez-vous déjà essayé d’essuyer de l’eau avec une éponge trempée ? Eh bien, avec les cheveux, c’est pareil : s’ils sont trop mouillés, ils ne vont rien pouvoir absorber. On sait depuis longtemps que l’eau et l’huile ne se mélangent pas, et si les cheveux sont pleins d’eau, c’est du gâchis ainsi qu’une perte de temps et d’argent car l’après-shampoing n’aura aucun effet sur la chevelure. En revanche, des cheveux bien essorés pourront profiter des actifs du produit et il sera bien plus efficace que si toute la matière termine dans le siphon de la douche. »

Bien essorer ses longueurs avant d’appliquer son après-shampoing serait donc l’astuce ultime pour obtenir un effet « retour de chez le coiffeur » après chaque shampoing. Mais encore faut-il le faire correctement !

Comment retirer l’eau de ses cheveux avant d’appliquer son après-shampoing ?

Pour essorer ses cheveux dans les règles de l’art, Clariss Rubenstein n’est pas avare de recommandations :

« Afin que ce soit efficace, commencez par regrouper vos cheveux à l’arrière de la tête comme une queue-de-cheval. Pressez ensuite les longueurs en partant de la nuque jusqu’aux pointes. Répétez le mouvement autant de fois qu’il le faut : plus aucune goutte d’eau ne doit tomber. »

Autre conseil pas que con : évitez de traiter vos cheveux comme votre linge, et ne les tordez pas dans tous les sens. Ce serait quand même dommage d’abîmer vos longueurs et de causer de la casse en voulant en prendre soin !

Bon, je vous laisse sur cette info révolutionnaire : il faut que je vérifie que j’utilise convenablement mon shampoing sec…

À lire aussi : Vous avez cramé vos cheveux à coup de lisseur ou de boucleur ? Voici comment les réparer

Crédits photos image de Une : Feeh Costa