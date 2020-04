Comment bien choisir son nettoyant visage ?

Article publié en mai 2011, mis à jour en nov 2018

Pour une peau en bonne santé et avant toute chose, l’important c’est de nettoyer ! Mais avec quoi ? Voici quelques conseils pour choisir son nettoyant visage.

Nettoyer son visage avec un nettoyant gel

Avant tout un nettoyant visage s’utilise après le démaquillage. Tu peux aussi l’utiliser le matin si ta peau supporte bien deux passages moussants.

Dans tous les cas, il doit être choisi selon deux choses : ton type de peau et surtout l’action que tu recherches. Enfin, pas question d’abandonner des critères purement personnels comme l’odeur, la texture, la couleur… Même si tout est bien souvent lié.

Les nettoyants gel pour les peaux costaudes

Ce sont les nettoyants les plus courants : de simples gels qui moussent à l’eau et lave le visage. On en trouve absolument à tous les prix, toutes les fonctions…

Bien souvent, ils sont adaptés pour les peaux normales, mixtes, et grasses, car ce sont les nettoyants les plus « décapants ».

Version anti acné, ils peuvent être carrément abrasifs et brûler la peau : même en cas de gros boutons et peau très grasse, par pitié, on évite ces machins là. Il existe de très bons gels nettoyants pour les peaux à problèmes qui ne sont pas enrichis en menthol pour autant.

Les nettoyants gels sont donc parfaitement adaptés à celles qui aiment les nettoyages costauds, qui laissent la peau douce et bien rafraichie. Les peaux sèches ou les peaux qui supportent mal les produits moussants doivent aller voir ailleurs.

Gel moussant purifiant Sebium pour peaux mixtes à grasses, Bioderma, 13,19€

Gel nettoyant très purifiant, Sephora, 6,99€

Gel nettoyant moussant peaux acnéiques Sebiaclear, SVR, 6,71€

Les gels pour peaux ultra sensibles et sèches

Catégorie à part, certains gels sont formulés pour les peaux qui normalement ne supportent pas l’eau. Ils ne moussent pratiquement pas (donc pas la peine d’en mettre 3 tonnes) et sont conçus pour ne pas assécher la peau.

Gel nettoyant et démaquillant Rêve de Miel, Nuxe, 10,75€

Malheureusement, c’est un peu l’ultime étape à tester avant d’abdiquer pour les nettoyages à l’eau (certaines ne supportent pas du tout l’eau sur le visage, et dans ce cas la seule solution est d’arrêter l’eau du robinet).

Les nettoyants doux pour la peau

Les mousses nettoyantes

Ici, je parle des mousses qu’on trouve en pompe, et qui par la magie de la technologie sont d’abord liquides dans la bouteille puis deviennent mousse dans la main (c’est la pompe qui fait tout).On verra les crèmes mousses plus tard.

Elles sont extrêmement douces avec la peau, et on peut l’utiliser quel que soit le type de celle-ci. Très agréables à utiliser, elles sont moins décapantes que les gels mais lavent parfaitement.

Mousse nettoyante Nuage Céleste, Cattier, 9,15€

Mousse nettoyante Beauté bio, Monoprix, 5,71€

Attention cependant, beaucoup de mousses ne sont pas adaptées pour nettoyer les yeux.

Les crèmes moussantes

En France, on utilise de plus en plus de crèmes moussantes et c’est bien chouette. Beaucoup plus douces que les gels, elles lavent tout aussi bien et sont mieux tolérées par les peaux sensibles.

Seul bémol : beaucoup d’entre elles ont un peu de savon dans leur formule, si vous ne le supportez pas du tout c’est un mauvais plan. Pour les peaux à problèmes qui ont besoin de douceur, les crèmes moussantes sont vraiment parfaites.

Si vous ne comprenez pas comment ça marche, voici la petite explication : la crème moussante se présente d’abord sous forme de crème assez épaisse à mettre au creux de la main. Quand on l’émulsionne avec de l’eau, elle forme alors une mousse très douce et assez compacte.

Crème nettoyante moussante Thé Olympus, Korres, 21,44€

Crème nettoyante moussante Rise and Shine, Saturday Skin, 22€

Souvent, elles sont estampillées « mousse nettoyante ».

Pour s’y retrouver : en tube, c’est une crème moussante mais en flacon pompe, c’est une mousse !

Les nettoyants non-moussants

Les pains surgras

Si l’on préfère utiliser un pain surgras (efficace en cas de problèmes dermatologiques, par exemple, ou quand la peau ne supporte pas de produits chimiques moussants), on le choisit de préférence en parapharmacie.

Pain surgras dermatologique, Saint-Gervais Mont Blanc, 5,90€

Pain surgras dermatologique, Uriage, 3,95€

Pas la peine de t’apprendre que non, on ne se nettoie pas le visage avec une savonnette : ça lui enlève son sébum, ça laisse des résidus et à long terme ça assèche la peau.

Les baumes nettoyants

Pour les peaux sur qui la mousse fait des ravages, certains baumes sont conçus pour nettoyer sans former de mousse, et qui sont donc moins agressifs.

Le meilleur indice pour savoir si un produit est moussant ou non, c’est de chercher les sulfates dans la liste d’ingrédients du produit (qui sont là pour faire mousser) : si tu ne trouves pas de sodium laureth/lauryl sulfate, c’est que c’est bon !

Nettoyant Miracle, Herbal Essentials, 22,50€

Pour les intolérantes

A ma connaissance, deux produits sont efficaces et doivent être rincés à l’eau thermale (un pschitt sur le visage puis on tamponne avec une serviette) si on les utilise tous les jours.

Solution micellaire Créaline, Bioderma, 9,09€

Lotion nettoyante sans rinçage, Avene, 9,50€

Si c’est très ponctuellement on peut s’en passer, mais en utilisation quotidienne mieux vaut ne pas laisser des agents nettoyants sur sa peau.

Voilà de quoi avoir la frimousse propre et faire un nettoyage en douceur mais efficace !

Connaissais-tu toutes ces façons de se laver le visage ? Comment te nettoies-tu le visage ? Dis-moi tout en commentaire !

À lire aussi : Comment s’occuper d’une peau sensible ?