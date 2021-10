L’aspirateur à points noirs cartonne sur TikTok, mais va-t-il buzzer sur votre peau ?

On pensait que l’aspirateur à points noirs, c’était du passé. Mais comme on le voit partout sur TikTok, on s’est dit qu’une piqûre de rappel ne fait jamais de mal. Alors : bonne ou mauvaise idée ?

L’aspirateur à points noirs apparaît encore comme une véritable solution pour se débarrasser rapido de toutes les impuretés qui ont eu le malheur d’élire domicile sur votre nez. Mais comme toutes les solutions très efficaces, il semblerait qu’elle soit plutôt agressive pour l’épiderme…

Faisons le point : qu’en est-il vraiment ?

L’aspirateur à points noirs, ça ressemble à quoi ?

Si vous voulez voir en HD ce que donne l’aspiration des points noirs avec l’un de ces engins, voici une vidéo tout ce qu’il y a de plus explicite.

Mais on doit quand même vous prévenir : si vous avez une âme sensible niveau boutons, comédons et autres pores bouchés, mieux vaut vous abstenir de la regarder !

Pourquoi l’aspirateur à points noirs est si populaire sur les réseaux ?

Parce que mettre en place une routine beauté efficace peut être long et fastidieux, l’utilisation d’un aspirateur à points noirs représente une alternative rapide qui séduit de nombreuses personnes.

Disposant de plusieurs vitesses qui permettent d’adapter le degré d’aspiration, il extrait les points noirs immédiatement et sans détour ce qui peut plaire aux personnes qui souhaitent un effet immédiat — et spectaculaire sur les réseaux.

Malheureusement, certaines en payent le prix puisque toutes les peaux ne peuvent pas forcément supporter d’être fortement aspirées….

Pourquoi l’aspirateur à points noirs, c’est pas mal ?

D’après la dermatologue Isabelle Catoni interrogée par ELLE, l’aspirateur à points noirs peut être utile lorsqu’on l’utilise de façon occasionnelle :

« Pour nettoyer les pores une fois de temps en temps, c’est génial. »

Si ce petit appareil suscite tant d’engouement, c’est parce qu’en quelques passages, il permet d’aspirer tous les résidus qui se situent dans les pores et laisse donc une peau propre, nette. De ce fait, les actifs des soins ont plus de facilité à être absorbés et le renouvellement cellulaire s’effectue de façon plus fluide.

Mais une fois de plus, ce traitement est réservé à une utilisation très ponctuelle et raisonnable. Car il existe aussi des risques lorsqu’on l’utilise de façon plus fréquente.

Quels sont les risques liés à son utilisation

Si on met l’accent sur l’importance d’utiliser ce traitement de façon modérée, c’est parce qu’il comporte de nombreux risques : « Si l’on n’adapte pas correctement le degré d’aspiration au type de peau, on risque de provoquer des inflammations locales », prévient la docteure Valeria Romano sur le site de Marie Claire.

Sur YouTube, de nombreuses vidéos montrent les conséquences néfastes de ce traitement sur l’épiderme. Bleus, microdéchirures cutanées, éclatement de petits vaisseaux sanguins sont quelques effets secondaires que l’on remarque souvent lorsque la pression de l’appareil est inappropriée à la sensibilité de la peau. Le problème, c’est qu’on ne peut pas forcément le savoir avant de l’avoir testé…

Selon Isabelle Catoni :

« À long terme, c’est la garantie de développer des pores dilatés de Winer. À force d’être vidés par des gestes physiques trop vigoureux, les pores se dilatent et ne cessent de se re-remplir. »

Est-ce que l’aspirateur à points noirs vaut le coup ?

La réponse est non.

Aujourd’hui, il existe des exfoliants chimiques qui, grâce à certains actifs puissants, ont le pouvoir de faire la peau (héhé) aux points noirs sans avoir à utiliser d’aspiration agressive ou d’extraction manuelle.

Si vous voulez absolument recevoir un traitement par aspiration, le docteur londonien Kaywaan Khan rappelle dans les colonnes de Grazia Uk que vous pouvez :

« Investir dans une séance d’hydrafacial afin de tirer le meilleur parti de l’extraction des pores pour obtenir un teint éclatant avec des résultats durables. Ce traitement de qualité médicale peut être personnalisé pour se concentrer sur les besoins de votre peau afin que vous puissiez améliorer sa santé et sa qualité. »

Il ne reste plus qu’à prendre rendez-vous si on le souhaite !

Crédits de l’image de une : @Tina Yong.