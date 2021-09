L’eau de riz sur la peau et les cheveux : ça marche ?

On voit sur les réseaux de nombreuses femmes utilisant de l’eau de riz sur leur peau et leurs cheveux — une astuce qui ne date pas d’hier. Mais l’eau de riz, ça sert à quoi au juste ? On fait le point !

Lorsqu’on rince notre riz, la plupart du temps, la dernière chose à laquelle on pense c’est de garder l’eau dans laquelle il a trempé. Pourtant, cette dernière a de nombreuses vertus beauté, notamment sur les cheveux et la peau car elle est chargée d’amidon, de vitamines, de minéraux, de fer, de potassium, de zinc et même de magnésium !

En gros, c’est un concentré d’actifs et tout ça, à moindres coûts : pas étonnant qu’elle soit plébiscitée par de nombreuses beautystas sur TikTok et Instagram. Mais est-elle si efficace que ça ?

L’eau de riz : un peu d’histoire

Selon une étude publiée dans le livre Abstract :The effect of rinse water obtained from the washing of rice (YU‐SU‐RU) as a hair treatment, les femmes japonaises de la période Heian (de 794 à 1185) arboraient des cheveux allant jusqu’au ras du sol. Leur secret ? Les bains d’eau de riz.

Un équivalent moderne de cette histoire peut être trouvé en Chine où les femmes Yao, qui vivent dans un village appelé Huangluo, sont réputées pour avoir des cheveux mesurant en moyenne 1m82 !

En plus de cette longueur incroyable, leur chevelure garderait sa couleur plus longtemps. C’est seulement à partir de 80 ans qu’elles commencent à avoir les cheveux gris.

Cette incroyable qualité capillaire est due aux bienfaits de l’eau de riz qu’elles utilisent pour le rinçage de leurs soins ou sous forme de bain.

Les bienfaits de l’eau de riz sur la peau

Si on connaît déjà très bien la poudre de riz, qui permet de dissimuler les petites imperfections et de maintenir la peau mate pendant plusieurs heures, les vertus de l’eau de riz sont moins de notoriété publique.

Pourtant, elle très utile en eau de rinçage après le double nettoyage : elle permet de maintenir l’épiderme ferme et rebondit grâce à sa concentration en antioxydants et en inositol, une molécule qui contribue à la régénération des cellules !

Utilisée sous forme de lotion ou encore de masque, elle ravive l’éclat de tous les types de peau sans exception tout en resserrant efficacement les pores.

Résultat ? L’épiderme maintient un bon taux d’hydratation et reste glowy sans avoir à utiliser des soins astringents qui vont déséquilibrer la barrière hydrolipidique…

Les bienfaits de l’eau de riz sur les cheveux

S’il y a bien un domaine dans lequel l’eau de riz excelle, c’est dans le maintient de la beauté des cheveux. Pourquoi ? Tout simplement parce que l’amidon qu’elle contient permet de lustrer et de fortifier la fibre capillaire !

Frictionner les cheveux mouillés avec cette solution, pour refermer les écailles et intensifier la brillance. C’est l’idéal pour les cheveux difficiles à discipliner ou à lisser.

Des études du Journal of Society of Cosmetic Chemists of Japan ont même prouvé que l’inositol, un autre ingrédient présent dans le grain, aide à restaurer les cheveux abîmés car il réduit le frottement de la surface de la fibre et augmente l’élasticité des cheveux… Alors pourquoi s’en priver ?

Comment rincer ses cheveux à l’eau de riz ?

L’eau de riz peut à la fois s’utiliser en masque capillaire, en l’appliquant tout simplement sur les longueurs et en le laissant poser 5 minutes ou en eau de rinçage. Pour ce faire, Julien Kaibeck, cosméticien et aromatologue à l’origine de la Slow Cosmétique explique sa technique au magazine ELLE :

« Frictionner les cheveux mouillés avec cette solution, pour refermer les écailles et intensifier la brillance. C’est l’idéal pour les cheveux difficiles à discipliner ou à lisser. »

L’efficacité de l’eau de riz semble décidément prouvée. Alors, vous vous y mettez quand ?

Crédits de l’image de une : Unsplash.