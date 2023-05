Les patchs à points noirs, est-ce une si bonne idée que ça d’en utiliser ?

Les patchs à points noirs sont encore très utilisés. Mais sont-ils pour autant bons pour notre peau ? C’est la question à laquelle nous allons tâcher de répondre.

S’ils étaient particulièrement célèbres dans le début des années 2000, les patchs à points noirs continuent tout de même d’être très utilisés dans le monde. Sur le nez, le front ou le menton… Ils semblent très efficaces pour retirer l’amas de matières sébacées qui engorge les pores et qui se caractérise par sa couleur noire ou marron.

La particularité de ces patchs ? Ils sont difficiles et douloureux à retirer mais créent une sorte de fascination lors de leur retrait. Et pour cause : lorsqu’on les enlève doucement, on peut facilement voir les impuretés s’accrocher au pansement, ce qui est très satisfaisant. Mais est-ce pour autant bénéfique pour la santé de la peau ? La réponse à cette question risque bien de vous surprendre.

Les patchs à points noirs : une fausse bonne idée

Si les patchs peuvent incarner une excellente solution ponctuelle afin de retirer les points noirs rapidement pour se rendre à un dîner par exemple, ils ne doivent en aucun cas être utilisés de façon fréquente. Pourquoi ? Eh bien car lorsqu’on les retire, on enlève également une partie du film hydrolipidique qui recouvre la peau. Ce dernier est essentiel pour la protéger des agressions extérieures et la maintenir hydratée. Une mise en garde validée par la dermatologue Marie-Estelle Roux, interrogée sur le sujet par Marie Claire. Elle explique :

« Les patchs fonctionnent quand ils sont utilisés de façon ponctuelle mais ils ne doivent pas être utilisés trop régulièrement et se substituer à un traitement de fond. »

Mais alors que se passe-t-il si on utilise des patchs à points noirs régulièrement ? L’experte a la réponse et ça ne risque pas de vous faire plaisir…

« Si on se met à utiliser des patchs quotidiennement, pour traiter ces hôtes qui reviennent toujours s’incruster, on va forcément abîmer et fragiliser la peau, jusqu’à entraîner l’apparition de petits boutons et rougeurs »

Car lorsque le film hydrolipidique est abîmé, la peau est considérée comme nue face aux agressions. Elle commence ainsi à se déshydrater, puisque sa couche cornée n’assure plus sa fonction de barrière. C’est ainsi qu’elle va essayer de s’auto-réguler en sur-produisant du sébum ce qui entrainera un phénomène de mixité cutanée (sur le nez, le front et le menton généralement) mais aussi l’apparition d’imperfections.

Mais cette problématique peut également créer des sécheresses ou des tiraillement au fil de la journée. On confond d’ailleurs souvent la peau sèche (qui est un type de peau) et la deshydratation (qui est un état de peau, souvent passager). Pour les différencier, sachez que quelqu’un qui a l’épiderme sec de nature, l’a depuis toujours car il produit très peu de sébum.

Une peau déshydratée, survient généralement à la suite d’un traitement cutané intense, d’une prise de médicament ou d’un dérèglement hormonal. Mais la déshydratation peut également venir d’une agression du film hydrolipidique…

Les exfoliants chimiques : la solution la plus efficace contre les points noirs

Si les patchs à points noirs sont assez ludiques à utiliser, ils sont facilement remplaçables par une alternative plus efficace et moins abrasive pour la peau : les exfoliants chimiques. Souvent présentés sous forme de poudres ou de lotions, ces produits constitués de AHA ou de BHA sont idéaux pour retirer les cellules mortes et les impuretés par décollement, ce qui n’abîme pas l’épiderme ni sa couche cornée. À utiliser une ou au maximum 3 fois par semaine, ils s’appliquent juste après le double nettoyage de peau et agissent de façon très douce afin de ne pas l’assécher. Qui dit mieux ?