Utiliser de la crème Nivea sur ses longueurs abîmées, est-ce vraiment une si bonne idée ?

Sur internet, on a à peu près tout vu. Mais mettre de la crème Nivea sur ses longueurs pour pouvoir lutter contre les fourches, c’est assez inédit.

On possède tous, dans nos salles de bain, un tube ou un pot de crème Nivea bleu. Produit préféré de nos parents et nos grands-parents, c’est un bon occlusif qui permet de maintenir l’hydratation au cœur de la peau. Il peut, par exemple, être utile pour adopter la méthode du slugging. Mais certaines internautes commencent à l’utiliser sur leurs longueurs pour lutter contre leurs fourches. Est-ce vraiment une bonne idée ou juste une trend TikTok douteuse de plus dont il faut se méfier ?

La crème Nivea : un bon soin capillaire ?

La crème Nivea aurait, d’après les internautes, deux utilités bien distinctes. Elle permettrait d’abord de remplacer le shampoing. Il suffirait ainsi de l’appliquer sur cheveux humides sur les longueurs et le cuir chevelu puis de la « rincer » à grandes eaux pour obtenir une masse soyeuse et hydratée. Mais cette méthode pose quelques questions sanitaires. Étant donné que le soin n’a aucune propriété nettoyante, il est très peu probable qu’il parvienne à retirer le sébum, les impuretés, les cellules mortes et la pollution accumulés pendant des jours au cœur des cheveux…

Mais la crème Nivea peut également être utilisée sous forme de soin ou de masque à laisser poser sur les longueurs pendant plusieurs heures. Le but serait le même : lisser les écailles, et maintenir un niveau d’hydratation optimal et lutter contre les fourches. Dans le principe, c’est sympa, mais qu’en penser ? La présence de Parafinum Liquidum, une huile minérale issue de la pétrochimie, pose problème. Et pour cause : elle n’a aucune propriété hydratante ou réparatrice. Son seul avantage ? Créer un film occlusif permettant de limiter la perte en eau…

Le problème avec la crème Nivea

Lorsqu’elle est utilisée sur les cheveux, la crème Nivea, va donner l’impression que les longueurs sont plus brillantes, mieux hydratées et que les fourches sont lissées. Mais ne soyez pas dupes ! C’est en fait de la poudre aux yeux, à l’instar des silicones, qui vont recouvrir les longueurs d’un film doux et cireux.

Le problème ? C’est que ce film empêche la bonne absorption des soins appliqués aussi bien sur le cuir chevelu que sur les pointes. Résultat ? La peau du crâne peut se déshydrater et les longueurs vont commencer à se dessécher petit à petit.

Bref, utilisez des huiles végétales et de l’aloe vera, vous obtiendrez de réels résultats sur le long terme… Mais zappez la crème Nivea.